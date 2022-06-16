فيفا يحتفي بمسيرة محمد صلاح الأسطورية بفيلم «مو .. رمز عالمي»

الشارقة - اميمة ياسر - احتفى الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» بمسيرة النجم المصري محمد صلاح، جناح ليفربول، في الساحرة المستديرة بعدما أتم عامه الـ30، يوم الأربعاء 15 يونيو.

وأنتج «فيفا» فيلما وثائقيا «مو.. رمز عالمي» للاحتفاء بمسيرة محمد صلاح الأسطورية في كرة القدم، والذي شهد أهم مراحل الفرعون المصري وأهم أهدافه مع الأندية والمنتخبات، ولقطات من قرية نجريج ومقابلات مع عدد من جماهير ليفربول.

واحتفل محمد صلاح، أمس الأربعاء، بعيد ميلاده الثلاثين، حيث ولد صلاح في قرية نجريج في 15 يونيو 1992، وبدأ حياته الكروية في اتحاد بسيون ثم عثماثون طنطا، قبل أنه ينتقل إلى فريق الناشئين في المقاولون العرب في عام 2006 وتم تصعيده إلى الفريق الأول وخاض أول مباراة في الدوري المصري في مايو 2010.

وبدأ صلاح مسيرته الإحترافية عبر بوابة بازل السويسري في عام 2012، ومنها إلى تشيلسي الإنجليزي في عام 2014، ولكنها لم تكن أفضل فتراته الكروية لينتقل بعد موسم إلى فيورنتينا الإيطالي على سبيل الإعارة لمدة عام، ثم انتقل إلى روما لمدة عام على سبيل الإعارة قبل أن يضمه ذئاب العاصمة بشكل نهائي.

وفي عام 2017 انتقل صلاح إلى ليفربول ليكتب الفرعون المصري تاريخا جديدا في مسيرته الإحترافية محققا العديد من الألقاب الفردية والجماعية مع فريقه وأعاد الريدز إلى منصات التتويج مرة أخرى بالفوز بدوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي، بالإضافة إلى قيادته المنتخب المصري إلى التأهل إلى كأس العالم 2018 في روسيا بعد غياب 28 عاما.

لمشاهدة الفيلم الوثائقي "مو.. رمز عالمي"، أضغط هنا

وجاء في بداية الفيلم الوثائقي تعريفا عن قرية نجريج التي شهدت بداية محمد صلاح في ممارسة كرة القدم قبل بداية حياته الاحترافية: "لم يسمع الكثيرون عن قرية نجريج، قرية هادئة في محافظة الغربية في مصر، اليوم أصبحت مسقط رأس أحد أفضل لاعبي كرة القدم في العالم وأكثرهم شهير في العصر الحديث"

وتابع: "إنه يعرف باسم محمد صلاح، إنه أكثر من مجرد لاعب كرة قدم، إنه ظاهرة ثقافية داخل وخارج الملعب ويمكن القول إنه أعظم وأهم رياضي عربي في كل العصور، من اللوحات الإعلانية إلى أغلفة المجلات والإعلانات التلفزيونية في أغاني البوب ولوحات المعجبين في السجاد الأحمر ومراسم توزيع الجوائز العالم لا يستطيع الاكتفاء من مو"

وقال سالم خليل (مدرس محمد صلاح): «قبل محمد صلاح كانت ممارسة الرياضة وكرة القدم خاصة أمرا صعبا للطالب (ولي الأمر بيقوله ماتلعبش كورة وذاكر أحسن).. بعد محمد صلاح الأمر تغير وأصبح الأب يأخذ ابنه إلى النادي ويريده يمارس كرة القدم بأي طريقة على أمل يكون زي محمد صلاح"

وأكد شحاتة محمد "مصفف شعر": "الشباب حاليا بتقلد تسريحة شعر محمد صلاح وواخدينه قدوة لهم".

وشددت هداية ملاك البطلة الأوليمبية: "كل واحد في كل رياضة نفسه يكون محمد صلاح في الرياضة بتاعته.. وأي شخص يقدر يكون محمد صلاح لو عنده الإيمان ده.. لما كسبت ميدالية برونزية في ريو تفاجأت واتخضيت أن محمد صلاح كتب تغريدة لتهنئتي"

وأوضح مارك مانسون مؤلف كتاب "فن اللامبالاة": "كنت أشاهد مباراة المكسيك والبرازيل في كأس العالم وبعد رجوعي للفندق وجدت أكثر من 20 ألف من التعليقات والرسائل على حسابي بموقع تويتر وأغلبهم من مغردون عرب واكتفشت بعد ذلك أن محمد صلاح كان يقرأ كتابي وبعد يومين فقط تم نفاذ جميع إصدارات الكتاب على مستوى العالم".