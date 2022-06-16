الامارات | صدام الأهلي والزمالك.. تضميد جراح وثأر وصدارة على المحك

شكرا لقرائتكم خبر عن صدام الأهلي والزمالك.. تضميد جراح وثأر وصدارة على المحك والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يتصدر لقاء القمة بين الأهلي والزمالك مشهد استئناف مسابقة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم بعد توقف دام أسبوعين تعرض خلالهما منتخب الفراعنة لتراجع كبير وهزيمتين واحدة رسمية وأخرى ودية. وخسر منتخب مصر بقيادة المدرب إيهاب جلال أمام إثيوبيا 2-صفر في تصفيات كأس أمم افريقيا قبل أن يتلقى خسارة تاريخية أمام كوريا الجنوبية وديا بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد.

وسيلتقي الأهلي والزمالك يوم الأحد المقبل في مباراة مؤجلة من الجولة 20 في قمة تحمل رقم 124 في تاريخ مواجهات العملاقين بالدوري المحلي.

وتستأنف غدا مباريات الدوري بإقامة مباريات الجولة 22 من عمر المسابقة إلى جانب مباراة القمة بين القطبين القاهريين. ويسعى الأهلي المستضيف للمباراة على استاد السلام إلى مواصلة انتصاراته على أمل ملاحقة الزمالك صاحب الصدارة من اجل استعادة لقب الدوري وهي البطولة المفضلة لدى جماهيره، كما ان الأهلي يريد تضميد جراح الإفريقية بعد خسارة دوري الأبطال أمام الوداد المغربي، وذلك بفوز مهم على غريمه التقليدي.

بينما يسعى الزمالك لتحقيق الفوز على أمل الثأر لخسارته في الدور الأول 5-3 ومن أجل الحفاظ على موقعه في الصدارة التي يحتلها برصيد 44 نقطة من 20 مباراة فيما يحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 40 نقطة من 17 مباراة.

غياب موسيماني

سيكون الجنوب افريقي بيتسو موسيماني أبرز الغائبين عن الأهلي في مباراة القمة بعد أن انهى علاقته كمدرب للقلعة الحمراء قبل يومين بالتراضي. وخلال وجوده على رأس الجهاز الفني للأهلي طوال 20 شهرا حقق موسيماني انتصارين مميزين على الزمالك.. بواقع 2-1 في نهائي دوري أبطال افريقيا و5-3 في الدور الأول بالدوري الممتاز.

وسيقود الأهلي في لقاء القمة سامي قمصان المدرب المساعد والذي حصل على فرصة قيادة الفريق بشكل مؤقت ونجح بدون لاعبيه الدوليين في تحقيق فوزين في خمسة أيام أحدهما على المصري بالسلوم في الأدوار الأولى لكأس مصر والثاني على الشركة الشرقية للدخان في مباراة مؤجلة في الدوري وفاز برباعية من الأهداف. وقال قمصان إنه يعتبر مباراة فريقه مع الزمالك من أهم المواجهات التي سيخوضها وهو في الموقع المؤقت للرجل الأول.

وأضاف قمصان للصحفيين "لدي رؤية لكل مباراة مسؤول عنها وآمل الاستفادة من كل عنصر بالفريق، وتجهيزه على النحو الأمثل وتحقيق الفوز في كل مباراة، وهو ما سأسعى إليه في المباراة المقبلة أمام الزمالك". وأضاف قمصان "هناك معسكر مغلق للاعبين من الجمعة المقبل استعدادًا لمواجهة الزمالك الأحد القادم". وسيخوض الأهلي والزمالك المباراة وهما في كامل قوتهما الهجومية والدفاعية بعد عودة اللاعبين الدوليين للصفوف. ولا يغيب عن الأهلي أي من عناصره الأساسية بينما يغيب عن الزمالك طارق حامد لاعب خط الوسط للإصابة وربما ينضم إليه إمام عاشور بعد إصابته اثناء تواجده في صفوف منتخب مصر أمام إثيوبيا.

وسيعود لصفوف الزمالك ظهيره الأيسر أحمد فتوح بعد تعافيه من الإصابة وفيروس كورونا بينما يغيب حمزة المثلوثي الظهير الأيمن. وستقام غدا ثلاث مباريات في الجولة 22 إذ يلتقي الإسماعيلي مع المقاولون العرب وسيراميكا كليوباترا مع فاركو وطلائع الجيش مع سموحة. في يوم السبت يلتقي المصري مع الجونة وإنبي مع فيوتشر ويستضيف الاتحاد السكندري فريق مصر للمقاصة.

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