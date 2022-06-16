تعرف على التشكيل المتوقع لمباراة الرجاء والوداد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 16 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

يحتضن المركب الرياضي محمد الخامس مباراة ديربي نارية بين الرجاء والوداد، في الجولة 25 من الدوري المغربي، مساء يوم الخميس.



ويحتل الوداد صدارة ترتيب الدوري المغربي برصيد 53 نقطة، متقدما بفارق 4 نقاط على ملاحقه المباشر الرجاء.

ويسعى "وداد الأمة" لتدعيم سلسلته الإيجابية أمام غريمه التقليدي، المستمرة منذ موسم 2019-2020.

في المقابل، يبحث "النسور" عن حصد نقاط الفوز من أجل إنعاش حظوظهم في الفوز بلقب النسخة الحالية من الدوري المغربي.

ويخوض الفريقان مباراة الديربي بصفوف منقوصة، حيث يغيب اللايبي مؤيد اللافي عن تشكيلة الوداد بسبب الإصابة، بينما يفتقد الرجاء خدمات الثنائي محمد مورابيط وعبدالصمد البدوي.

تشكيل الرجاء المتوقع أمام الوداد

حراسة المرمي: أنس الزنيتي

الدفـاع: عبدالجليل جبيرة - عبد الإله مدكور - مروان الهدهودي - جمال حركاس

وسط الميدان: عمر العرجون - محمد مكعازي - محمد زريدة

خط الهجــوم:سفيان بنجديدة - حميد أحداد - محسن متولي

تشكيل الوداد المتوقع أمام الرجاء

حراسة المرمى: أحمد رضا التكناوتي.

خط الدفاع: أيوب العملود - أمين فرحان - أشرف داري - يحيي عطية الله.

وسط الميدان: يحيي جبران - جلال داوودي - أيمن الحسوني.

خط الهجوم: رضا جعدي - مبينزا جي - زهير المترجي.