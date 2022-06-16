جمال علام السبب .. لماذا رحل كيروش ؟

الشارقة - اميمة ياسر - غادر كارلوس كيروش القيادة الفنية للمنتخب المصري، عقب الفشل في التأهل لنهائيات كأس العالم 2022 في قطر، بينما نجح قبلها في الوصول إلى المباراة النهائية لكأس الأمم الإفريقية في الكاميرون.

ومن جانبه قال أحمد حسام ميدو في برنامج الريمونتادا عبر قناة المحور: « بنسبة 90% كيروش سيعود مجددا لتدريب منتخب مصر، تم فتح خط المفاوضات مع كارلوس كيروش، وحازم إمام يعمل على مدار 8 ساعات ماضية ومتواصلة من أجل التصحيح» .

وأضاف: « إذا فشلت المفاوضات، سيكون هناك مدرب أجنبي كبير سيتولى المهمة الفنية للمنتخب الوطني».

لماذا رحل كيروش ؟

وتواترت انباء عن رفض كارلوس كيروش العودة بسبب رفضه التعامل مع المجلس الحالي وعلى رأسهم جمال علام، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، لكن حازم إمام يحاول اقناعه بأن العودة مطلب جماهيري وأنه المسؤول أمامه مباشرة ومعه محمد بركات.

وكان كيروش قد اشترط من أجل البقاء في تدريب منتخب مصر، عدم التدخل من جانب مسؤولي الاتحاد في عمله، بالإضافة على اتخاذ بعض الإجراءات لتطوير الكرة المصرية.

وكانت أهم شروط كيروش تقليل عدد الفرق في الدوري المصري، وكذلك تقليل عدد المحترفين، والحفاظ على انتظام المسابقة بحيث تبدأ مع الدوريات العالمية وتنتهي معها.

وامام رفض اتحاد الكرة لشروط كيروش اختار البرتغالي ان يرحل عن المنتخب، قبل أن يعاد طرح اسمه مجددًا للعودة.

كيروش على رادار الأهلي ؟

وبعد رحيل موسيماني عن تدريب الاهلي، برز اسم المدرب البرتغالي كارلوس كيروش مدرب منتخب مصر سابقًا من أجل التواجد على رأس القيادة الفنية للفريق الأحمر.

وقالت تقارير إن إدارة الأهلي ترى في كيروش خبيرًا كرويًا قادر على تطوير اللاعبين واكتشاف قدرات جديدة لديهم مثلما فعل مع منتخب مصر، بعكس موسيماني الذي شهدت فترة تواجده تحقيق ارقام وبطولات دون تطوير أو أداء جيد.

وغادر كيروش تدريب منتخب مصر بعد تحقيق مركز رابع في البطولة العربية باللاعبين المحليين، ووصافة كأس الأمم الإفريقية، وكذلك الخروج من تصفيات كأس العالم بركلات الترجيح.