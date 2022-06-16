شكرا لقرائتكم خبر عن الكشف عن موقف اتحاد الكرة من التعاقد مع موسيماني لتدريب المنتخب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

اقترح أحد اعضاء مجلس ادارة اتحاد الكرة التعاقد مع الجنوب افريقي بيتسو موسيماني لتدريب المنتخب الوطني بعد رحيله عن الأهلي لخلافة ايهاب جلال المدير الفني الحالي للفراعنة.

وتحفظ عدد من اعضاء اتحاد الكرة علي التعاقد مع موسيماني لعدم الاقتناع بامكانياته الفنية واصفين المدرب الجنوب افريقي بالمحظوظ في الوقت الذي اكد البعض ان موسيماني لن يوافق علي تدريب المنتخب دون الحصول علي 200 الف دولار شهريا خاصة وان آخر راتب له في الأهلي كان 180 ألف دولار وهو الرقم الذي يفوق ميزانية الجبلاية في الوقت الحالي.

ويقترب موسيماني من تدريب أحد الأندية الخليجية بمقابل مادي كبير بعد فسخ عقده مع الأهلي بالتراضي.

ويعقد اليوم الخميس، مجلس إدارة اتحاد الكرة، برئاسة جمال علام اجتماعا، للإعلان عن قرارات هامة تخص أهم الملفات الكروية، وسيتم الاعلان عنها في تمام الساعة 4 عصراً .

ومن المنتظر اتخاذ العديد من القرارات المهمة والحاسمة فى جلسة مجلس إدارة اتحاد الكرة الخميس تشمل العديد من الملفات المهمة داخل الاتحاد.