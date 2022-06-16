شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يوافق على بيع إبراهيم عادل نهاية الموسم .. والأهلي يترقب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مصدر داخل إدارة نادي بيراميدز أن إدارة نادية أبدت مرونة في ملف بيع نجم الفريق الدولي ابراهيم عادل نهاية الموسم الجاري

وكشف المصدر، أن ادارة بيراميدز تتجه للموافقة علي بيع إبراهيم عادل لأحد الأندية الأوروبية التي طلبت ضمه رغم تلقي اللاعب عرضين من الأهلي والزمالك في الفترة الماضية.

ويرغب الأهلي في ضم إبراهيم عادل لتدعيم هجومه إلا ان إدارة بيراميدز تتحفظ علي بيع اللاعب محليا وترغب في بيعه خارجيا لأعلي عرض يتلقاه النادي في هذا الشأن.

على جانب آخر، يدخل فريق الأهلى معسكرا مغلقا، غدا الجمعة، قبل موعد القمة بـ48 ساعة من أجل تحضير لاعبيه جيدا لديربى القاهرة، التى يسعى خلالها الفريق الأحمر لمواصلة انتصاراته فى مسابقة الدورى، من أجل إحكام قبضته على صدارة المسابقة والتى يتربع على قمتها غريمه الزمالك برصيد 44 نقطة وبفارق 4 نقاط عن الأهلى الذى يتبقى له 4 مباريات مؤجلة.

ويرغب الأهلى فى تحقيق الفوز بقمة الدورى يوم الأحد المقبل والفوز بباقى مؤجلاته، من أجل الابتعاد بصدارة المسابقة التى يسعى لاستعادة لقبها والغائب عن القلعة الحمراء فى الموسم الماضى، وهو ما دفع الجهاز الفنى لدخول معسكر طويل قبل القمة بـ48 ساعة.