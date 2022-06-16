شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة خليل:كرة القدم المصرية تحتاج عناصر جديدة للتطوير..وإيهاب جلال لا يصلح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى أسامة خليل نجم الإسماعيلى السابق أن كرة القدم المصرية تحتاج لعناصر وكوادر جديدة تصلح للتطوير .

و قال خليل فى تصريح لبرنامج صباح أون تايم الذى يذاع عبر شاشة قناة أون تايم سبورتس 1 أن إيهاب جلال المدير الفنى للمنتخب لا يصلح لقيادة الفراعنة وأبرز دليل عدم قدرته على المواجهة وتعمد عدم العودة مع البعثة والسفر للخارج .

وطالب خليل وزارة الرياضة النظر لتطوير كرة القدم المصرية بعيدًاعن الشخصيات ذو الانتماءات من أجل مصلحة الرياضة المصرية .

يعقد اليوم الخميس، مجلس إدارة اتحاد الكرة، برئاسة جمال علام اجتماعا، للإعلان عن قرارات هامة تخص أهم الملفات الكروية، وسيتم الاعلان عنها في تمام الساعة 4 عصراً .

وكان اتحاد الكرة، قد عقد جلسة يوم السبت الماضي تم خلالها مناقشة ملابسات وأحداث مباراة منتخب مصر وإثيوبيا والتداعيات الخاصة بالهزيمة، وقرر مجلس إدارة اتحاد الكرة خلال الاجتماع ما يلى:-

مد الجلسة لليوم الخميس عقب انتهاء مباراة المنتخب أمام كوريا الجنوبية الودية ، والتى كان يجب إقامتها نظرًا للتعاقد المبرم بين الاتحاد المصري واتحاد كوريا الجنوبية، وما ترتب عليها من التزامات لائحية و تعاقدية مع الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا .

ومن المنتظر اتخاذ العديد من القرارات المهمة والحاسمة فى جلسة مجلس إدارة اتحاد الكرة اليوم الخميس تشمل العديد من الملفات المهمة داخل الاتحاد.