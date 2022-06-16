شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يدخل معسكرا مغلقا قبل القمة بـ48 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل فريق الأهلى معسكرا مغلقا، غدا الجمعة، قبل موعد القمة بـ48 ساعة من أجل تحضير لاعبيه جيدا لديربى القاهرة، التى يسعى خلالها الفريق الأحمر لمواصلة انتصاراته فى مسابقة الدورى، من أجل إحكام قبضته على صدارة المسابقة والتى يتربع على قمتها غريمه الزمالك برصيد 44 نقطة وبفارق 4 نقاط عن الأهلى الذى يتبقى له 4 مباريات مؤجلة.

ويرغب الأهلى فى تحقيق الفوز بقمة الدورى يوم الأحد المقبل والفوز بباقى مؤجلاته، من أجل الابتعاد بصدارة المسابقة التى يسعى لاستعادة لقبها والغائب عن القلعة الحمراء فى الموسم الماضى، وهو ما دفع الجهاز الفنى لدخول معسكر طويل قبل القمة بـ48 ساعة.

وفرض سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادى الأهلى حظرا إعلاميا على لاعبى فريقه قبل مواجهة الزمالك المصيرية فى مشوار المارد الأحمر نحو استعادة لقب الدورى، الذى توج به الفارس الأبيض بالموسم الأخير، حيث طالب عبد الحفيظ لاعبيه بالابتعاد عن وسائل الإعلام طوال الفترة المقبلة لحين عبور موقعة مباراة القمة التى تحظى بأهمية خاصة داخل القلعة الحمراء.

ويرغب فريق الأهلى في حسم مباراة القمة لصالحه لتكون بمثابة مصالحة للجماهير الغاضبة بعد أن خسر المارد الأحمر لقب دوري أبطال أفريقيا في المباراة النهائية لصالح الوداد المغربى بهدفين دون رد.

استقرت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة عصام عبد الفتاح، على اختيار الحكم الإسباني خوسيه لويس مونويرا لإدارة لقاء القمة بين الأهلى والزمالك فى الدورى الممتاز.