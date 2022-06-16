حمدى فتحى ينتظم فى تدريبات الأهلى اليوم ويعلن جاهزيته للقمة

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القاهرة - سامية سيد - ينتظم حمدى فتحى لاعب وسط الأهلى فى التدريبات الجماعية لفريقه، اليوم الخميس، بعد تعافيه من الإصابة العضلية التى لحقت به خلال تواجده فى معسكر منتخب مصر الأخير.

وتعرض حمدى فتحى لإصابة عضلية خلال تواجده فى معسكر منتخب مصر، ما تسبب فى ابتعاده عن مباراتى منتخب بلاده ضد إثيوبيا وكوريا الجنوبية.

وبات حمدى فتحى جاهزا للاستعانة بخدماته فى مباراة القمة ضد الزمالك يوم الأحد المقبل ضمن منافسات الدورى المصرى.

وفرض سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادى الأهلى حظرا إعلاميا على لاعبى فريقه قبل مواجهة الزمالك المصيرية فى مشوار المارد الأحمر نحو استعادة لقب الدورى، الذى توج به الفارس الأبيض بالموسم الأخير، حيث طالب عبد الحفيظ لاعبيه بالابتعاد عن وسائل الإعلام طوال الفترة المقبلة لحين عبور موقعة مباراة القمة التى تحظى بأهمية خاصة داخل القلعة الحمراء.

ويرغب فريق الأهلى في حسم مباراة القمة لصالحه لتكون بمثابة مصالحة للجماهير الغاضبة بعد أن خسر المارد الأحمر لقب دوري أبطال أفريقيا في المباراة النهائية لصالح الوداد المغربى بهدفين دون رد.

واستقرت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة عصام عبد الفتاح، على اختيار الحكم الإسباني خوسيه لويس مونويرا لإدارة لقاء القمة بين الأهلى والزمالك فى الدورى الممتاز.