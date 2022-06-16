شكرا لقرائتكم خبر عن مدربا الأهلى والهلال السعودى يدخلان دائرة المرشحين لتدريب الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى مسئولو النادى الأهلي السيرة الذاتية الخاصة بالثنائى البرازيلى بريكليس تشاموسكا المدير الفنى السابق للهلال والشباب السعوديين وفلادان ميلويفيتش المدير الفنى السابق للأهلى السعودى، من أجل تولى القيادة الفنية للفريق الأحمر فى الفترة القادمة، خلفا للجنوب أفريقي بيتسو موسيماني والذي تم فسخ التعاقد معه بالتراضي من قبل إدارة الأهلي.

ويبحث مسئولو الأهلي السير الذاتية الخاصة بمدربين أجانب من أجل اختبار خليفة موسيماني في تدريب الفريق الأحمر، بعدما أسند مسئولية القيادة الفنية لسامي قمصان بشكل مؤقت لحين إعلان هوية المدرب الأجنبي الجديد.

وقاد تشاموسكا تدريب العديد من الفرق العربية مثل الهلال والشباب والاتفاق والفيصلي السعوديين والعربي والجيش والغرافة القطريين.

ومن أبرز الفرق التي تولى تدريبها فلادان ميلويفيتش الاتفاق والأهلي السعوديين والنجم الأحمر الصربي وآيك أثينا اليوناني.

وفرض سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادى الأهلى حظرا إعلاميا على لاعبى فريقه قبل مواجهة الزمالك المصيرية فى مشوار المارد الأحمر نحو استعادة لقب الدورى الذى توج به الفارس الأبيض بالموسم الأخير، حيث طالب عبد الحفيظ لاعبيه بالابتعاد عن وسائل الاعلام طوال الفترة المقبلة لحين عبور موقعة مباراة القمة التى تحظى بأهمية خاصة داخل القلعة الحمراء.

ويرغب فريق الأهلى في حسم مباراة القمة لصالحه لتكون بمثابة مصالحة للجماهير الغاضبة بعد أن خسر المارد الأحمر لقب دورى أبطال أفريقيا في المباراة النهائية لصالح الوداد المغربى بهدفين دون رد.

واستقرت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصرى لكرة القدم، برئاسة عصام عبد الفتاح، على اختيار الحكم الإسبانى خوسيه لويس مونويرا لإدارة لقاء القمة بين الأهلى والزمالك فى الدورى الممتاز.