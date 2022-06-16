شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير يكشف قرارات اتحاد الكرة المنتظرة اليوم.. رحيل إيهاب جلال الأبرز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الإعلامى أحمد شوبير عن القرارات المنتظرة فى اجتماع اتحاد الكرة اليوم فى الساعة الرابعة عصرا، والتى تأتى بعد الانتقادات الكبيرة التى تم توجيهها لمنتخب مصر واتحاد الكرة بعد الهزيمة من إثيوبيا وكوريا الجنوبية.

وقال أحمد شوبير، خلال برنامجه الصباحى على إذاعة "أون سبورت إف إم": "القرارات المنتظرة اليوم، كالتالى أولا مفيش تقديم استقالة جماعية لاتحاد الكرة، وكل الأعضاء حتى الآن سيحضرون الاجتماع إلا حازم إمام لسه لم يظهر موقفه حتى الآن".

وأضاف شوبير: "توقعى سيتم توجيه الشكر لإيهاب جلال النهاردة والتعاقد مع مدرب أجنبى وحتى لا يغضبوا حازم إمام سيتم تكليفه بهذا الملف، وحازم إمام كل همه إعادة كارلوس كيروش من جديد وسيتم تبليغ كيروش أنه لن يتعامل مع أى أحد فى الاتحاد سوى حازم إمام".

وتابع: "هناك اسم آخر مطروح باتريس بوميل مدرب كوت ديفوار السابق موجود بقوة على الطاولة، ومن الممكن ألا يتم إعلان اسم المدرب اليوم ولكن أتوقع أن يكون قريب جدا".

وأوضح: "اتحاد الكرة يتفاوض مع خبير أجنبى لتطوير منظومة الحكام ولن يمس عصام عبد الفتاح الذى سيظل رئيسا للجنة الحكام والخبير الأجنبي سيكون استشارى لتطوير الحكام ويقدم الارشادات لرئيس لجنة الحكام".

وعن قرارات وزارة الرياضة بعد التحقيقات، قال شوبير: "هناك حالة من التوتر وعدم الرضا عن اتحاد الكرة، وقد ننتظر مفاجآت ربما إحالة الملف كله للنيابة العامة حال ثبوت وجود مخالفات مالية، واتحاد الكرة الحالي ملحقش يبقى عنده مخالفات مالية، ولكن قد يكون الاتحادات السابقة".