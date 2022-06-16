فرنسي وعمل مع مانويل جوزيه .. الكشف عن المدير الفني لمنتخب مصر

الشارقة - اميمة ياسر - يقترب الفرنسي باتريس بوميل، المدير الفني السابق لمنتخب كوت ديفوار من قيادة المنتخب الوطني المصري، خلافا لإيهاب جلال، وذلك بعد أن استقر مسؤولو اتحاد الكرة، برئاسة جمال علام على تعيينه.

ولا يرتبط بوميل، بأي عقد حاليا، خاصة بعدما أنهى علاقته مع منتخب كوت ديفوار، أبريل الماضي، بعد عامين مع الأفيال، وهو المساعد السابق لهيرفي رينار، مدرب السعودية الحالي والمغرب وزامبيا السابق، ومساعد البرتغالي مانويل جوزيه مدرب الأهلي الأنجح عبر تاريخه، خلال فترة تولي الأخير تدريب أنجولا في 2010.

وأكد مصدر، داخل اتحاد الكرة، في تصريحات صحفية، أن اجتماع اليوم، داخل الجبلاية، سيشهد طرح اسم المدرب الفرنسي لقيادة الفراعنة خلفا لإيهاب جلال، وذلك بعدما استقر الثنائي حازم إمام ومحمد بركات عليه.

وأضاف المصدر: «حازم إمام، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، تواصل بشكل رسمي مع بوميل خلال الأيام الماضية لمعرفة رأيه في تولي قيادة الفراعنة».

وكشف: «بوميل وافق بالفعل على شروط اتحاد الكرة، لتولي تدريب الفراعنة خلفا لإيهاب جلال، خاصة وأنه كان المرشح الأقرب لتولي المهمة خلفا للبرتغالي كارلوس كيروش، قبل أن يتخذ الاتحاد قرار بأن يكون مدرب المنتخب مصري ويتم تعيين إيهاب جلال»

واسترسل: «بوميل، ينتظر الآن القرار الأخير لاتحاد الكرة سواء باختياره أو اختيار مدرب آخر، وهذا ما دار بينه وبين حازم إمام في آخر حديث بينهما».

وفي ذات السياق، صرح بوميل، عبر شبكة "Foot Mercato" الفرنسية، مايو الماضي، بأنه كان قريبا من قيادة الفراعنة قبل تعيين إيهاب جلال، قائلا: «أعيش كل لحظة جيدًا في مسيرتي التدريبية، كانت هناك اتصالات قبل أسابيع حول إمكانية تدريبي لمنتخب مصر»

وواصل: «لا أعرف لماذا لم يتم ذلك بكل أمانة، كان الأمر قريبًا للغاية كما لو أنه مكتمل، لكن في اللحظات الأخيرة اختاروا تولي مدرب بيراميدز، منتخب مصر عملاق إفريقي يتعافى، ولدي عروض من خمس قارات مختلفة، لكني استمتع بالقليل من الوقت مع عائلتي، لكنني سأدرس تلك العروض وأتخذ القرار الصحيح لاستكمال مشواري».