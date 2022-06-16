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شوبير: الإعلان عن اسم مدرب الأهلي الجديد لن يتأخر

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الشارقة - اميمة ياسر -  

كشف الإعلامي أحمد شوبير موعد إعلان اسم المدير الفني الجديد للنادي الأهلي، وذلك بعد رحيل الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني بالتراضي يوم الإثنين الماضي.

وقال شوبير في تصريحات اذاعية: "الإعلان عن اسم المدير الفني الجديد لن يتأخر، وقد يكون بعد لقاء القمة أمام الزمالك".

وأضاف: "أرى أهمية عدم إعلان اسم المدير الفني الآن، وتأجيل هذه الخطوة لما بعد لقاء القمة، حتى يضع قمصان كل تركيزه في اللقاء".

واختتم: "الأهلي يفاضل بين مدربين اثنين لقيادة الفريق الأحمر في الفترة القادمة، وذلك بعد دراسة جميع السير الذاتية التي تم عرضها".

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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