شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير عن تألق نجله : "متأسس صح".. وسامى قمصان مشروع مدرب كبير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الإعلامي أحمد شوبير، أن الأهلى حقق العديد من المكاسب بعد الفوز الكبير على إيسترن كومبانى بأربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما أمس الأربعاء، في أولى مباريات سامى قمصان في الدورى.

وقال أحمد شوبير خلال برنامجه الصباحي على إذاعة "أون سبورت إف إم": "الأهلي ظهر بشكل جيد، وتحقيق المكسب برباعية في ظل وجود فريق كامل يغيب عن الأهلي، قبل لقاء القمة أمام الزمالك، مع استعادة محمود متولي للثقة، بعد العودة للمشاركة في التشكيل الأساسي بعد فترة غياب طويلة".

وأضاف: سامى قمصان مشروع مدير كبير للنادي الأهلي، نظرا لإمكانيته المميزة، وإذا كان يتواجد بشكل مؤقت خلال تلك المرحلة، سيأتي يوم من الأيام ويكون مديرا فنيا للفريق الأحمر، واللياقة البدنية بدأت تتحسن بشكل مقبول، الأهلي يملك مخطط أحمال هايل، وهو محمد النجار، وأتوقع أن تهدأ هوجة الإصابات في الفترة المقبلة

وعن نجله مصطفى شوبير، قال: من مكاسب الأهلى في اللقاء أيضا الثنائي الشاب مصطفى شوبير وأحمد نبيل كوكا، ومصطفى شوبير أظهر من خلال مباراتي المصري بالسلوم وإيسترن كومباني أنه حارس متأسس صح ، من خلال تعامله مع التسديدات على مرماه والكرات العرضية، وقدرته على بداية الهجمات وثقته في نفسه.

وأضاف: "تألق مصطفى شوببر وظهوره بمستوى جيد رد على المنتقدين، يجعل الجميع يغلق الحديث عن ملف تدعيم حراسة مرمى الأهلي، الذي كان يتحدث عنه البعض، في ظل وجود محمد الشناوي الحارس الأساسي، والثنائي علي لطفي وشوبير".