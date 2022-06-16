شكرا لقرائتكم خبر عن 27 سبتمبر قمة دورى مرتبط اليد للموسم 2022/2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد عن إقامة مباراة قمة دورى مرتبط كرة اليد بين الأهلى و الزمالك فى المرحلة الأولى للموسم المحلى الجديد 2022/2023 ضمن الجولة الثالثة يوم 27 سبتمبر المقبل .

ومن المقرر أن ينطلق دورى المرتبط يوم 13 من نفس شهر سبتمبر القادم ، بينما يبدأ دورى المحترفين يوم 16 من الشهر نفسه .

يخوض فريقا الأهلى و الزمالك مواجهة قمة دورى المحترفين للموسم الجديد لكرة اليد يوم 22سبتمير المقبل ضمن منافسات الجولة الثالثة من المرحلة الأولى .

اعتمد الاتحاد المصري لكرة اليد النظام الذى سيتم تطبيقه على الموسم الجديد من دوري المحترفين للرجال 2022-2023، والذى يختلف عن نظام الموسم الماضي.

ينطلق الدوري يوم الجمعة 16 سبتمبر 2022 وينتهي يوم الجمعة 14 أبريل 2023، بمشاركة 18 ناديا، هم: الزمالك والأهلي وسبورتنج وطلائع الجيش والبنك الأهلي وسموحة وهليوبوليس والطيران والجزيرة والأوليمبي والشمس والزهور والمعادي وجزيرة الورد والقناة ودلفي والعبور.

تم تقسيم دوري المحترفين إلى ثلاث مراحل، مرحلتين باعتباري المرتبط، والمرحلة الثالثة بدون اعتباري للمرتبط.

المرحلة الأولى

تلعب الأندية في المرحلة المرحلة الأولى دوري من دور واحد، بحيث يلعب كل فريق 17 مباراة، يُحتسب معها نقاط مباريات المرتبط مواليد 2022 و2004، وبعد نهاية هذه المرحلة يتم ترتيب الفرق مع احتساب النقاط الاعتبارية للمرتبط.





المرحلة الثانية

يتم تقسيم الأندية إلى ثلاث مجموعات، المجموعة الأولى تضم الأندية من الأول إلى السادس للمنافسة على لقب بطل دوري المحترفين، ويدخل أصحاب المراكز من السابع إلى الثامن عشر ضمن المجموعتين الثانية والثالثة وتضم كل منهما 6 فرق يتم تحديدها بنظام القرعة، وتلعب الفرق في المجموعتين للمنافسة على البقاء وتحديد الأربعة الهابطين إلى الدوري الممتاز.

في المرحلة الثانية تلعب أندية المجموعات الثلاث دوري من دورين ذهابا وإيابا، يضاف إليها نقاط اعتبارية من نتائج المرتبط 2022 و2004.





المرحلة الثالثة

تلعب فرق كل مجموعة دورة مجمعة من دور واحد بدون نتائج المرتبط، بحيث يتحدد من المجموعة الأولى بطل دوري المحترفين، ويهبط أصحاب المركزين الخامس والسادس من المجموعتين الثانية والثالثة إلى الدوري الممتاز.