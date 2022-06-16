شكرا لقرائتكم خبر عن وليد سليمان يسجل مع الأهلى بعد 427 يومًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح وليد سليمان صانع ألعاب النادى الأهلى، فى تسجيل أول أهدافه فى بطولة الدورى هذا الموسم، بعدما أحرز الهدف الرابع للأهلى فى شباك إيسترن كومبانى، فى المباراة التى أقيمت بينهما على استاد الأهلى والسلام، فى اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدورى الممتاز

واستغل وليد سليمان عرضية متقنة من صلاح محسن، ليضعها برأسه فى شباك إيسترن كومبانى، ليدون الهدف الاول له هذا الموسم فى بطولة الدورى والرابع للأهلى أمام إيسترن ليفوز الأهلى برباعية نظيفة.

وجاء هدف الحاوى بعد غياب عن التهديف منذ عام وشهرين ويوم ، وبالتحديد 427 يوما ، حيث كان اخر أهدافه مع الاهلى أمام النصر فى اللقاء الذى جمع الفريقين بدور ال 32 من بطولة كأس مصر يوم 14 ابريل 2021 ، وانتهت المباراة بفوز الأهلى بهدفين مقابل هدف للنصر ، من بينها هدف وليد سليمان