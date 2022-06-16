شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد شوبير: الأهلى قد يعلن عن مدربه الجديد السبت المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الإعلامى أحمد شوبير أن إدارة النادى الأهلى استقرت على التفاوض مع مدربين اثنين فقط، بعدما تم عرض الكثير من السير الذاتية على إدارة النادى للاختيار بينهم بعد رحيل الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني بالتراضي يوم الاثنين الماضي.

وقال أحمد شوبير خلال برنامجه الصباحى على إذاعة "أون سبورت إف إم": "الإعلان عن اسم المدير الفنى الجديد لن يتأخر، وقد يكون يوم السبت المقبل قبل لقاء القمة أمام الزمالك"، متابعاً "أرى أن هناك أهمية لعدم إعلان اسم المدير الفني الآن، وتأجيل هذه الخطوة لما بعد لقاء القمة، حتى لا يتم تشتيت سامى قمصان قبل لقاء القمة".

وأوضح شوبير: "الأهلي يفاضل بين مدربين اثنين لقيادة الفريق الأحمر في الفترة القادمة، وذلك بعد دراسة جميع السير الذاتية التي تم عرضها وجاري الآن الاختيار بينهما".

وكان سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادى الأهلى قد فرض حظرا إعلاميا على لاعبى فريقه قبل مواجهة الزمالك المصيرية فى مشوار المارد الأحمر نحو إستعادة لقب الدوري الذى توج به الفارس الأبيض بالموسم الأخير، حيث طالب عبد الحفيظ لاعبيه بالابتعاد عن وسائل الاعلام طوال الفترة المقبلة لحين عبور موقعة مباراة القمة التى تحظى بأهمية خاصة داخل القلعة الحمراء.

ويرغب فريق الأهلى في حسم مباراة القمة لصالحه لتكون بمثابة مصالحة للجماهير الغاضبة بعد أن خسر المارد الأحمر لقب دوري أبطال أفريقيا في المباراة النهائية لصالح الوداد المغربى بهدفين دون رد.

استقرت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة عصام عبد الفتاح، على اختيار الحكم الإسباني خوسيه لويس مونويرا لإدارة لقاء القمة بين الأهلى والزمالك فى الدورى الممتاز.