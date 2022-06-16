شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور .. محمد صلاح "غاوى بحر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدو أن النجم العالمى المصرى محمد صلاح المحترف فى صفوف ليفربول الإنجليزي " غاوى بحر " ، حيث دائما ما يقضى عطلاته على الشواطئ سواء فى مصر بالجونة و الساحل الشمالى أو فى أوروبا بالمالديف و غيرها.

وشارك النجم المصري محمد صلاح، المحترف لدي صفوف نادي ليفربول الإنجليزي، متابعيه وجمهوره، بصورة جديدة له عبر حسابه الشخصي بموقع انستجرام، يستعرض من خلالها فورمته، حيث ظهر وسط البحر أعلى يخت أثناء قضاءه لإجازته الحالية فى مصر.

ويبلغ عدد أهداف صلاح في الدوري الإنجليزي الممتاز مع ليفربول 118 هدفًا في 180 مباراة كما صنع لزملائه في الفريق 48 هدفًا.

و إحتفل النجم المصرى محمد صلاح بعيد ميلاده ال 30 أمس حيث أنه من مواليد 15 يونيو 1992 بمدينة نجريج بالغربية .

ويرصد الخليج 365 لقطات للنجم الدولى مو صلاح فى البحر بالصور التالية :



استجمام محمد صلاح



ضحكة محمد صلاح في البحر



محمد صلاح في اليخت



محمد صلاح في رحلة استجمام



محمد صلاح في رحلة صيد



محمد صلاح مع ابنته



محمد صلاح مع بناته