شكرا لقرائتكم خبر عن المصارعة يطالب الأولمبية بسرعة إدراج بديل كيشو فى البحر المتوسط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب اتحاد المصارعة من مسئولى الأولمبية سرعة إنهاء إجراءات إدراج اللاعب عبد الرحمن أحمد فى وزن 67 كيلو، بمنافسات المصارعة الرومانية ضمن قائمة المنتخب المقرر مشاركته فى دورة ألعاب البحر المتوسط التى تقام فى الجزائر فى الفترة من 25 يونيو حتى 5 يوليو بدلا من محمد إبراهيم كيشو الذى اعتذر عن المشاركة.

وتأكد عدم مشاركة محمد إبراهيم كيشو، بطل منتخب المصارعة، مع المنتخب فى منافسات بطولة البحر المتوسط بسبب عدم وجود مدرب مع اللاعب، بالإضافة إلى الإعداد غير الكافى، حيث إن اللاعب اعتاد على حصد البطولات والألقاب، وعدم الإعداد الجيد قد يمنعه من تحقيق ميدالية، بالإضافة إلى ارتباطه بامتحانات دراسية.

كان اتحاد المصارعة قد طلب من مسئول الأولمبية خلال الأسبوع الماضى إدراج اسم عبد الرحمن بدلا من كيشو وإدراج اسم هيثم فهمى بدلا من أحمد بغدود، خاصة أنه تم تسجيل الأسماء قبل تصفية هيثم وبغدود، والتى أسفرت عن فوز هيثم فهمى فى وزن 60 ك.

وبالفعل تم إدراج اسم هيثم فهمى لكن لم يتم إنهاء إجراءات قيد بديل كيشو حتى الآن.