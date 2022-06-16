شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على حصيلة ميداليات الفراعنة فى أول أيام بطولة أفريقيا للسلاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح لاعبو السلاح فى السيطرة على ميداليات اليوم الأول لبطولة أفريقيا المقامة فى المغرب بحصد ذهبيتين وفضية وبرونزيتين.

حصل محمد السيد ونورا محمد على ذهبيتين وأحمد السكرى على فضية، بينما جاءت البرونزيتين عن طريق يارا الشرقاوى ونهى هانى.

من جانبه أكد عبد المنعم الحسينى رئيس اتحاد السلاح المصرى ونائب رئيس الاتحاد الدولى للعبة، مسبقا، أن السلاح المصرى يسير على الطريق الصحيح والنتائج مميزة وهناك خطة نعمل من أجل تنفيذها والحفاظ على تواجد السلاح المصرى فى المقدمة عالمياً".

وأضاف الحسينى "مجلس الإدارة فى انعقاد مستمر وهناك مناقشات دائمة مع بقية أعضاء المجلس لوضع تصور نهائى قبل استضافة مصر لبطولة العالم للمبارزة 2022 فى الصالة المغطاة باستاد القاهرة خلال الفترة من 15 يوليو حتى 23 من الشهر نفسه والتى ستقام تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء".

وكشف الحسينى أن "البطولة ستشهد حضورا جماهيريا وسيتم توجيه الدعوة لرموز ورواد اللعبة بالإضافة للسماح للجمهور بمشاهدة المباريات من داخل الصالة المغطاة".

وأضاف الحسينى "مجلس الإدارة لم يحدد بعد قيمة تذاكر الجماهير، وسيتم خلال الساعات القليلة المقبلة الاتفاق على قيمة التذكرة وستكون رمزية حتى لا يمثل قيمتها عقبة لمن يرغب فى متابعة أحداث البطولة من المدرجات".