شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد أمين قفة يجرى أشعة اليوم لتحديد حجم إصابته ومدة غيابه عن إيسترن كومبانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع أحمد أمين قفة مهاجم إيسترن كومبانى، اليوم الخميس، لأشعة لتحديد حجم إصابته ومدة غيابه عن الفريق، بعد الإصابة التى تعرض لها فى مباراة الأهلى بالدورى.

وسقط إيسترن كومبانى أمام الأهلى بأربعة أهداف مقابل هدف، فى المباراة التى جمعتهما على استاد الأهلى والسلام، فى إطار المباراة المؤجلة من الأسبوع الرابع عشر من بطولة الدورى.

وأصيب أحمد أمين قفة فى الدقيقة 88 من عمر المباراة فى العضلة الضامة التى كان تعافى منها قبل مواجهة الأهلى، لتعاوده مرة أخرى ولم يستطع إكمال الدقائق المتبقية فى المباراة ليكملها الفريق بـ10 لاعبين فقط.

ويغيب أحمد أمين قفة عن إيسترن كومبانى للإيقاف أمام بيراميدز، ضمن مباريات الجولة الثانية والعشرين من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز والمقرر لها في الأربعاء المقبل على استاد الدفاع الجوى.

ويلتقى نادى إيسترن كومبانى بقيادة علاء عبد العال، منتخب القسم الثالث اليوم الخميس، فى مباراة ودية على ملاعب إيسترن كومبانى، استعدادا لمواجهة بيراميدز الأربعاء المقبل فى بطولة الدورى.

واستقر علاء عبد العال على خوض الفريق ودية مع منتخب القسم الثالث، من أجل إشراك اللاعبين الذين لم يشاركوا فى مباراة الأهلى التى أقيمت أمس الأربعاء فى إطار المباراة المؤجلة من الأسبوع الرابع عشر.