شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يفرض حظرا إعلاميا على اللاعبين استعداداً لمواجهة الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فرض سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادى الأهلى حظر إعلامى على لاعبى فريقه قبل مواجهة الزمالك المصيرية فى مشوار المارد الأحمر نحو إستعادة لقب الدوري الذى توج به الفارس الأبيض بالموسم الاخير، حيث طالب عبد الحفيظ لاعبيه بالابتعاد عن وسائل الاعلام طوال الفترة المقبلة لحين عبور موقعة مباراة القمة التى تحظى بأهمية خاصة داخل القلعة الحمراء.

ويرغب فريق الأهلى في حسم مباراة القمة لصالحه لتكون بمثابة مصالحة للجماهير الغاضبة بعد أن خسر المارد الأحمر لقب دوري أبطال أفريقيا في المباراة النهائية لصالح الوداد المغربى بهدفين دون رد.

استقرت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة عصام عبد الفتاح، على اختيار الحكم الإسباني خوسيه لويس مونويرا لإدارة لقاء القمة بين الأهلى والزمالك فى الدورى الممتاز.