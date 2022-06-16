شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا يفاضل بين نيمار و جعفر فى تشكيل الزمالك لمفاجأة الأهلى بالقمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت الاستعدادات لمباراة القمة بين الأهلي والزمالك والمقرر لها 19 يونيو الجاري ، داخل قلعة ميت عقبة، حيث بدأ البرتغالي جيسوالدو فيريرا المدير الفني لفريق الزمالك في وضع يده علي ملامح الخطة التي سيخوض بها المباراة وكل الأمور الفنية الخاصة بالمواجهة الهامة، خاصة ان الجهاز الفني يري ان هذه المباراة هي الفاصلة في لقب الدورى هذا الموسم.

ويدرس الجهاز الفني للزمالك بقيادة البرتغالى فيريرا إقامة مباراة ودية مع إحدى فرق القسم الثانى من أجل تجهيز بعض اللاعبين الذين لم يشاركوا في مباراة الداخلية في ظل حرص الجهاز الفني على تجهيز جميع اللاعبين لمباراة القمة المقرر إقامتها الأحد المقبل .

فيريرا أبدى اعجابه بمستوى بعض اللاعبين الذين شاركوا في مباراة الداخلية بكأس مصر وتحديدا اللاعبين الشباب لذا فانه يرغب في خوض مباراة ودية تجمع بين الشباب والدوليين من أجل الوصول لافضل تشكيل في مباراة القمة، في ظل رغبة فيريرا في عمل مفاجئة للأهلي في التشكيل.

وكشف مصدر داخل الجهاز الفني للفريق ان فيريرا يرغب في الدفع بأحد اللاعبين الشباب في التشكيل الأساسي للقمة وتم ترشيح سيف فاروق جعفر او سيد عبد الله نيمار للتواجد في التشكيل علي حساب احد اللاعبين الكبار وان كان الأقرب هو أوباما .

فيما منح فيريرا تعليمات خاصة للاعبيه المدافعين وتحديدا محمود الونش ومحمد عبد الغني وحسام عبد المجيد من اجل التركيز في مباراة القمة التي لا تتحمل أي أخطاء لان الهدف الذي سيدخل مرمي الزمالك سيكون من الصعب تعويضه لانه يرغب في عدم التأثر نفسيا بدخول اهداف في مرمي الفريق في بداية المباراة.