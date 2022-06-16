شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى شوبير نسر مباراة إيسترن كومباني.. والأهلي: مستوى أكثر من رائع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توج مصطفى شوبير، حارس مرمى النادي الأهلى، بلقب "نسر" مباراة فريقه أمام إيسترن كومباني، التى أقيمت مساء، أمس الأربعاء، بعد تألقه اللافت وقيادة فريقه للفوز بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف وحيد.

وأشادت المنصات الرسمية للأهلى بأداء شوبير، حيث قال حساب الأهلى على تويتر: "نسر مباراة اليوم هو حارسنا مصطفى شوبير بمستوى أكثر من رائع.. استمر".



الأهلي

وحقق الأهلي فوزا مستحقا على إيسترن كومباني، بأربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء الأربعاء على استاد الأهلي we السلام، والمؤجلة من الأسبوع الـ14 ضمن منافسات بطولة الدوري المصري ‏الممتاز، ونجح الفريق الأحمر في الفوز برباعية في أول مواجهة بعد قرار فسخ التعاقد مع بيتسو موسيماني.

أحرز أهداف الأهلي كل من حسين الشحات وطاهر محمد وأحمد عبد القادر ووليد سليمان، بينما سجل بن عيفية هدف إيسترن كومباني الوحيد.

بهذه النتيجة رفع الأهلي رصيده إلى 40 نقطة في المركز الثالث بينما توقف رصيد ايسترن كومباني عند ‏13 نقطة فى المركز الـ18 والأخير بجدول الدوري.