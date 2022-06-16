شكرا لقرائتكم خبر عن محمد مرجان: المنتخب يحتاج جهازا يليق به.. ولم أحدد موقفى من انتخابات الأهلي القادمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال محمد مرجان، رئيس مجلس إدارة شركة سيتى كلوب نائب رئيس شركة استادات الوطنية، إن المنتخب الوطنى يحتاج إلى جهاز فنى يليق به لقيادته في الفترة المقبلة.

وأكد محمد مرجان أنه يجب وجود مدير فني أجنبي لاتحاد الكرة خلال الفترة المقبلة، لوضع خطة لتطوير المستوى الفني للمنتخبات، ولا بد أن يكون هناك قرار جرىء من اتحاد الكرة فى هذا الشأن.

وأضاف رئيس مجلس إدارة شركة سيتى كلوب، خلال تصريحات تليفزيونية: "الجمعية العمومية هى من اختارت الاتحاد ومن حقها محاسبة المجلس"، متمنيا أن يكون الموسم الجديد منتظما.

وتابع مرجان: "من حق الأهلى والزمالك يزعلوا فى أى وقت من أى قرار، ومن حقنا نتناقش بشفافية علشان نوصل لاتفاق، لأن النزاعات مش فى صالح الكرة المصرية، وذلك من أجل تطوير الرياضة".

وواصل مرجان: "علاقتى مع مجلس إدراة النادى الأهلى محترمة ومستمرة بعد رحيلى، ولم أحدد موقفى من خوض انتخابات الأهلى القادمة".

وأكمل مرجان: "افتقدنا الأندية الشعبية وسنسعى لنعيدها لمكانتها الطبيعية، ولدينا أزمة أكبر من مباراة القمة القادمة بين الأهلى والزمالك وهى مستقبل منتخب مصر".

ووجه مرجان رسالة إلى الجمهور قائلا: "مكانكم في المدرجات ونفسنا ترجعوا بكامل العدد زى زمان، حافظوا على بعض لأن دوركم مهم جدا"، وتابع: "الأزمات الحالية على الساحة الرياضية تؤثر بشكل كبيرعلى أداء المنتخب وعلى الرياضة بشكل عام".