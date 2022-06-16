شكرا لقرائتكم خبر عن فاركو يدخل معسكرا مغلقا الليلة استعداداً لمواجهة سيراميكا بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم فريق فاركو بقيادة البرتغالى نونو الميدا تدريباته اليوم الخميس استعداداً لمواجهة سيراميكا المقرر لها السابعة مساء غداً الجمعة على ستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

ويخوض الفريق البرتقالى مرانه الأخير على ملعبه ثم يعلن نونو الميدا قائمة المباراة التي تتوجه للقاهرة لدخول معسكر مغلق هناك.

عقد نونو الميدا اجتماعاً مع لاعبيه حثهم خلاله على مواصلة الحالة المميزة التى يعيشها الفريق عقب عودة مسابقة الدوري من التوقف لاقتحام المربع الذهبى.

وحصد فاركو 13 نقطة فى 9 مباريات منذ تولى نونو ألميدا المسئولية الفنية للفريق خلفاً لمجدى عبد العاطي، بالتعادل مع البنك الأهلي 2-2 ثم التعادل السلبي مع الزمالك، ثم الفوز على المقاولون العرب بهدف دون رد، ثم التعادل مع غزل المحلة بهدف لكل فريق ثم التعادل السلبي مع سموحة ثم الفوز على فيوتشر بهدف دون رد ثم التعادل السلبي مع بيراميدز والجونة ومصر المقاصة.

وعكف نونو ألميدا على دراسة مباريات فريق سيراميكا للوقوف على نقاط القوة والضعف للفريق للحفاظ على سجله خالياً من الهزائم مع الفريق البرتقالى، ويحتل فاركو المركز الثامن بجدول ترتيب الدورى برصيد 29 نقطة بعدما لعب 21 مباراة حقق الفوز فى 7 لقاءات وتعادل فى 8 مباريات وخسر 6 مواجهات، وسجل لاعبوه 16 هدفاً وتلقت شباكه 14 هدفاً.