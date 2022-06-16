شكرا لقرائتكم خبر عن علاء عبد العال: لا أعلم كيف خسرت من الأهلى.. هناك شىء غير طبيعى بالمباراة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد علاء عبد العال، المدير الفني لفريق إيسترن كومباني، أنه لا يعلم كيف خسر أمام الأهلي، مضيفا: "لا أعلم كيف خسرنا أمام الأهلي بكل صراحة، أهدرنا فرصا عديدة ولدينا ركلة جزاء بالشوط الأول لم يحتسبها الحكم، وهناك شيء غير طبيعي في المباراة بشكل عام".

وأضاف المدير الفني لفريق إيسترن كومبانى خلال تصريحات تليفزيونية: "لا أعلم سبب الهزيمة من الأهلي بهذا الشكل سأتحدث مع اللاعبين، الأحمر فريق كبير ولا يحتاج مساعدة من أي شخص، وكان هناك ثغرات في فريقنا والتغييرات كانت تكتيكية، كما لم نتدخل في استبعاد أليو ديانج عن القائمة".

وفاز الأهلى على إيسترن كومبانى بأربعة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما مساء الأربعاء على استاد الأهلي we السلام، والمؤجلة من الأسبوع الـ14 ضمن منافسات بطولة الدوري المصري ‏الممتاز، ونجح الفريق الأحمر في الفوز برباعية في أول مواجهة بعد قرار فسخ التعاقد مع بيتسو موسيماني.

أحرز أهداف الأهلي كل من حسين الشحات وطاهر محمد وأحمد عبد القادر ووليد سليمان، بينما سجل بن عيفية هدف ايسترن كومباني الوحيد.

بهذه النتيجة رفع الأهلي رصيده إلى 40 نقطة في المركز الثالث بينما توقف رصيد ايسترن كومباني عند ‏13 نقطة في المركز الـ18 والأخير بجدول الدوري.