شكرا لقرائتكم خبر عن محمد مرجان: أرضية التتش كلفت الأهلي 16 مليون جنيه.. ويجب تأهيل الكوادر الرياضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال محمد مرجان، رئيس مجلس إدارة شركة سيتى كلوب، نائب رئيس شركة استادات الوطنية، إن عدم انتظام الصيانة الخاصة بكافة الملاعب المصرية ومتابعتها سبب سوء أرضية الملاعب، وإعادة صيانتها بسبب أنها تتكلف مبالغ كبيرة.

وأضاف رئيس مجلس إدارة شركة سيتى كلوب، نائب رئيس شركة استادات الوطنية خلال تصريحات تليفزيونية: "تغيير أرضية ملعب مختار التتش كلف إدارة النادى الأهلى 16 مليون جنيه".



مرجان: يجب تأهيل الكوادر الرياضية كما تحدث محمد مرجان عن رؤيته للكوادر الرياضية المصرية، قائلا: "يجب على كل الكوادر التي تعمل في الرياضة أن تكون مؤهلة علميا لتدير الرياضة بأسلوب علمى".

وواصل مرجان: "شركة سيتى كلوب دورها يتمثل في توفير الظروف المناسبة لكل المصريين لممارسة الرياضة في أجواء جيد وهذا دورنا خلال الفترة المقبلة".

وأكمل: "تعلمنا في النادى الأهلى وأى مكان نعمل فيه أن تكون علاقاتنا طيبة بكل المسئولين"، مؤكدا أن النادى الأهلى قيمة تضاف لأى شخص ينتمى إليه.

مرجان: فوز الأهلى على إيسترن كومبانى نتيجة طبيعيةوأردف: "فوز الأهلى على إيسترن كومبانى نتيجة طبيعية" مشيدا بدور سامى قمصان المدير الفني المؤقت للفريق الأحمر ونجاحه في قيادة الأهلى بعد رحيل الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى.

وعن رحيل موسيمانى قال مرجان إنه تعلم في النادى الأهلى مساندة قرارات الإدارة مهما كانت، لافتا إلى أن الجمعية العمومية هي المسئول الوحيد عن محاسبة الإدارة.