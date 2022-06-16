شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يصل لـ الرباعية الخامسة فى بطولة الدورى هذا الموسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق الأهلي فوزا مستحقا على إيسترن كومباني بأربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء الأربعاء على استاد الأهلي we السلام، والمؤجلة من الأسبوع الـ14 ضمن منافسات بطولة الدوري المصري ‏الممتاز.

أحرز أهداف الأهلي كل من حسين الشحات وطاهر محمد وأحمد عبد القادر ووليد سليمان، بينما سجل بن عيفية هدف إيسترن كومباني الوحيد.

الرباعية الخامسةبهذه النتيحة وصل الأهلى للرباعية الخامسة له فى بطولة الدورى هذا الموسم، بعدما حقق الفوز بأربعة أهداف فى 5 مباريات فى الدورى هذا الموسم. وجاءت رباعيات الأهلى الخمسة فى الدورى كالتالى:

الاهلى 0/ 4 الإسماعيلى

الأهلى 1/ 4 سموحة

الأهلى 1/ 4 مصر المقاصة

الأهلى 1/ 4 فاركو

الأهلى 1/ 4 إيسترن كومبانى

ورفع الأهلي رصيده إلى 40 نقطة في المركز الثالث بينما توقف رصيد ايسترن كومباني عند ‏13 نقطة في المركز الـ18 والأخير بجدول الدوري.