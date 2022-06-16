شكرا لقرائتكم خبر عن محمد شبانة: يواكيم لوف يطلب 400 ألف يورو شهريا لتدريب الفراعنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الإعلامي محمد شبانة إن اتحاد الكرة تواصل مع وكيل المدير الفني الألماني الشهير يواكيم لوف، من أجل تدريب منتخب مصر.

وتابع شبانة في تصريحات لبرنامجه "بوكس تو بوكس" عبر قناة ETC: "اتحاد الكرة استقبل من وكيل يواكيم لوف طلبات المدير الفني المالية، وهي الحصول على 400 ألف يورو شهريًا، وهو راتب كبير للغاية، لن تستطيع خزينة الاتحاد تحمله في الفترة الحالية".

وواصل: "نال يواكيم لوف موافقة كل أعضاء المجلس، إلا أن الراتب الكبير الذي حدده المدير الفني، أصبح عائقا أمام استكمال المفاوضات، خاصة أن المدرب أعطى موافقة مبدئية لتدريب الفراعنة؛ ولكن طلباته المالية تفوق الراتب المحدد من قبل الاتحاد".

فى سياق متصل تنادي أصوات داخل اتحاد الكرة بعودة البرتغالي كارلوس كيروش لتولي المسئولية الفنية للمنتخب خلال الفترة المقبلة، في ظل وجود اقتناع بامتلاكه مشروع لتطوير الكرة المصرية.

في الوقت الذي يتواجد الفرنسي باتريس بوميل ضمن المرشحين لتولي المسئولية الفنية للمنتخب، بالإضافة لاسم عالمي تم ترشيحه علي أحد اعضاء مجلس الإدارة يمثل ترشيحه لقيادة المنتخب الوطني مفاجأة كبيرة ولكن لم يتم التوصل معاه لاتفاق حتي الآن.