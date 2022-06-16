شكرا لقرائتكم خبر عن 4 ملفات ساخنة على مائدة اجتماع اتحاد الكرة اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام اجتماعا عاصفا عصر الخميس، يترقب بعده الشارع الرياضي العديد من القرارات الفنية والإدارية.

مصير الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة إيهاب جلال، على رأس الملفات التي يناقشها المجلس، بعدما ألمح جمال علام في تصريحات تليفزيونية، إلى إقالة المدير الفني للمنتخب، والبحث عن بديل في بعض السير الذاتية للمدربين الأجانب.

ويرفض جمال علام التعجل في اتخاذ أي قرار من شأنه إحداث أزمة داخل مجلس إدارة اتحاد الكرة، خاصة في مستقبل الجهاز الفني للمنتخب الوطنى بقيادة إيهاب جلال، والذى من المقرر أن يتم اتخاذ قرار نهائي بشأنه في اجتماع اليوم.

كما يتطرق الاجتماع للمنصب الشاغر في الإدارة الفنية للمنتخب الأولمبي، بعدما سبق وأقال هذا المجلس فور تعيينه شوقي غريب من منصبه ولم يُعين عن البديل حتى الآن.

ملف المدير الفني لاتحاد الكرة يأتي على مائدة اجتماع الجبلاية غدا أيضا، والجميع يترقب هوية واسم الرجل الذي يخلف فينجادا ويحمل على عاتقه مهمة تطوير الكرة المصرية.

التحكيم لن يفلت من القرارات العاصفة لمجلس الجبلاية، وتشير كل التكهنات لتعيين خبير تحكيمي أجنبي لتولى مهمة تطوير التحكيم في الفترة المقبلة.

ومن المقرر أن يقوم جمال علام بمشاهدة تقرير خاص من الاتحاد البلجيكى لرؤيته والسير على نهجه بعد التطوير الكبير الذى تشهده الكرة البلجيكية في الوقت الحالي، وأصبحت أحد القوى الكبرى على مستوى العالم.