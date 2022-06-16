شكرا لقرائتكم خبر عن إيسترن كومبانى: نتعرض لظلم تحكيمى.. وهدف الأهلى الأول من تسلل واضح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد خالد عباس، المشرف على الكرة بنادي إيسترن كومباني، أن فريقه يتعرض لظلم تحكيمي طوال الموسم، مشددا على أن هدف الأهلي الأول من تسلل واضح.

وقال عباس فى تصريحات تلفزيونية: "إبراهيم نور الدين ظلم نادي إيسترن كومباني أمام الأهلي ولنا ركلة جزاء واضحة، والهدف الأول من تسلل واضح للجميع ولكن تم احتسابه".

وأضاف: "الحكم إبراهيم نور الدين تعامل مع الجهاز الفني للأهلي واللاعبين بشكل مميز عكس ما تعامل معنا بطريقة سيئة للغاية".

وفاز الأهلى على إيسترن كومبانى بأربعة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما مساء الأربعاء على استاد الأهلي we السلام، والمؤجلة من الأسبوع الـ14 ضمن منافسات بطولة الدوري المصري ‏الممتاز، ونجح الفريق الأحمر في الفوز برباعية في أول مواجهة بعد قرار فسخ التعاقد مع بيتسو موسيماني.

أحرز أهداف الأهلي كل من حسين الشحات وطاهر محمد وأحمد عبد القادر ووليد سليمان، بينما سجل بن عيفية هدف ايسترن كومباني الوحيد.

بهذه النتيجة رفع الأهلي رصيده إلى 40 نقطة في المركز الثالث بينما توقف رصيد ايسترن كومباني عند ‏13 نقطة في المركز الـ18 والأخير بجدول الدوري.