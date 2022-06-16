شكرا لقرائتكم خبر عن ناصر عباس: هدف ملغٍ وركلة جزاء وتمركز المساعدين الأبرز فى لقاء الأهلى وإيسترن كومبانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الأهلى × إيسترن كومبانى

المسابقة: الجولة الرابعة عشر المؤجلة من بطولة الدورى الممتاز

النتيجة: أربعة أهداف مقابل هدف لصالح الأهلى

حكم الساحة: إبراهيم نور الدين

مساعد أول: سمير جمال

مساعد ثان: أحمد توفيق

حكم رابع: احمد ناجى

حكام ال VAR: وائل فرحان، شريف عبدالله.

فى مباراة من المباريات الصعبة تحكيميا نتيجة الأحداث الكثيرة داخل مناطق الجزاء نجح طاقم التحكيم وال VAR فى بعض القرارات الصحيحة بشكل كبير على الرغم من وجود أخطاء، ولكن لم تؤثر على نتيجة المباراة وكانت الحالات كالتالى:

الحالة الأولى: فى الدقيقة 25 هدف صحيح لصالح الأهلى وحالة تميز للمساعد سمير جمال وال VAR يؤكد صحة الهدف.

الحالة الثانية: فى الدقيقة 28 ركلة جزاء في صحيحة الأهلى نتيجة وجود عرقلة واضحة من لاعب إيسترن كومبانى ضد محمود وحيد، الحكم قريب ويحتسب المخالفة وال VSR يؤكد على صحة القرار.

الحالة الثالثة: فى الدقيقة 39 مطالبة من لاعب إيسترن كومبانى بركلة جزاء، الحكم قريب ويشير باستمرار اللعب وال VAR يؤكد على قرار الحكم ولكن هناك عرقلة واضحة من لاعب الأهلي محمد هانى وكان يجب على ال VAR استدعاء الحكم للمشاهده.

الحالة الرابعة: فى الدقيقة 68 هدف لصالح إيسترن كومبانى والحكم سمير جمال يشير على مخالفة تسلل وال VAR يؤكد على القرار والقرار صحيح

الحالة الخامسة: فى الدقيقة 80 يحتسب الحكم هدف لصالح الأهلى وال VAR يستدعى الحكم للمشاهده ويعود لاحتساب مخالفة على رامى ربيعة ويشهر له البطاقة الصفراء والقرار صحيح بإلغاء الهدف.

إدارة تحكيمية جيدة من طاقم التحكيم فى كثير من القرارات وتميز من الحكام المساعدين نتيجة التركيز واليقظة والتعاون.

تدخل ال VAR فى كثير من الحالات بشكل إيجابي باستثناء ركلة الجزاء غير المحتسبة.