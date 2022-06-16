شكرا لقرائتكم خبر عن جريشة: هدف الأهلى الأول صحيح.. وإيسترن كومبانى يستحق ركلة جزاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد جهاد جريشة، الخبير التحكيمي، أن هدف فريق الأهلي الأول أمام إيسترن كومباني صحيح وليس تسللا، مشددا على أن ركلة جزاء الفريق الأحمر سليمة.

وأضاف جريشة خلال تصريحات تليفزيونية: "إيسترن كومباني يستحق الحصول على ركلة جزاء أمام الأهلي فى الشوط الأول ولكن الحكم رفض احتسابها، وإلغاء هدف الأهلي قرار سليم وأتمنى تطبيق العدالة التحكيمية بين جميع الأندية واللاعبين".

وفاز الأهلى على إيسترن كومبانى بأربعة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما مساء الأربعاء على استاد الأهلي we السلام، والمؤجلة من الأسبوع الـ14 ضمن منافسات بطولة الدوري المصري ‏الممتاز، ونجح الفريق الأحمر في الفوز برباعية في أول مواجهة بعد قرار فسخ التعاقد مع بيتسو موسيماني.

أحرز أهداف الأهلي كل من حسين الشحات وطاهر محمد وأحمد عبد القادر ووليد سليمان، بينما سجل بن عيفية هدف ايسترن كومباني الوحيد.

بهذه النتيجة رفع الأهلي رصيده إلى 40 نقطة في المركز الثالث بينما توقف رصيد ايسترن كومباني عند ‏13 نقطة في المركز الـ18 والأخير بجدول الدوري.