شكرا لقرائتكم خبر عن محمود حسنى يتوج بذهبية الخطف ببطولة العالم لرفع الأثقال للشباب بالمكسيك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توج لاعب المنتخب الوطنى للشباب لرفع الأثقال محمود حسنى بالميدالية الذهبية فى منافسات الخطف لوزن 89 كجم ببطولة العالم المقامة فى المكسيك.

ويخوض اليوم الخميس رباعى منتخب شباب رفع الأثقال منافسات أوزان مختلفة ببطولة العالم المقامة فى المكسيك، حيث تخوض أميرة محمد منافسات وزن 71 كجم، وجنى عيد الفتاح منافسات نفس الوزن، ورحمة أحمد وبسمة خالد منافسات وزن 76 كجم.

ونجحت الرباعة نورا عصام فى حصد 3 فضيات بمنافسات وزن 55 كجم فى الخطف والنتر والمجموع. وحصدت الرباعة حبيبة سعد على المركز الخامس في منافسات ميزان 45 كجم، ونجحت حبيبة أصغر لاعبة في البطولة في تحقيق مركز متقدم بعد منافسة شرسة مع أبطال العالم. ويشارك منتخب مصر فى بطولة العالم بالمكسيك بـ12 لاعبا ولاعبة.

ومن ناحية أخرى، يشارك 5 لاعبين على صعيد الرجال من مصر فى منافسات رفع الأثقال بدورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط، المحدد لها الفترة من 25 يونيو الجارى و حتى 5 يوليو المقبل.

وتضم قائمة اللاعبين الرجال كلا من أحمد عبد الغنى وأحمد عاشور وأحمد عبد العزيز وكريم كحلة وأحمد عماد، بينما يشارك على صعيد السيدات، نعمة سعيد وبسمة عماد وروفيد فتحى، فى غياب سارة سمير فى ظل إلغاء ميزان 81 كجم.