شكرا لقرائتكم خبر عن علاء إبراهيم: لاعبو الأهلى الدوليون بحاجة لتأهيل نفسى قبل القمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد علاء إبراهيم، نجم الأهلي السابق، أن سامي قمصان من أفضل المدربين في مصر، مضيفا: "قدم مباراة جيدة أمام إيسترن كومباني، أتمنى استمراره كمدير فني لنهاية الموسم".

وأضاف إبراهيم خلال تصريحات تليفزيونية: "الأهلي ظهر بأداء مختلف أمام إيسترن كومباني ولاحظنا وجود روح جديدة بين اللاعبين، كل اللاعبين ظهروا بشكل مميز ومصطفى شوبير حارس يمتلك ثقة النادي الأهلي، كما أن كريم فؤاد أصبح لاعبا مختلفا وأيضا محمد هاني ظهر بشكل جيد".

وتحدث نجم الأهلى السابق عن مباراة القمة قائلا: "مواجهة الزمالك ليس لها حسابات وقرار خوض مباراة إيسترن بدون الدوليين قرار محترم، ولاعبو الأهلي الدوليون يحتاجون إلى التأهيل النفسي قبل مباراة الزمالك بسبب ما حدث لمنتخب مصر في مواجهتي إثيوبيا وكوريا الجنوبية".

وفاز الأهلى على إيسترن كومبانى بأربعة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما مساء الأربعاء على استاد الأهلي we السلام، والمؤجلة من الأسبوع الـ14 ضمن منافسات بطولة الدوري المصري ‏الممتاز، ونجح الفريق الأحمر في الفوز برباعية في أول مواجهة بعد قرار فسخ التعاقد مع بيتسو موسيماني.

أحرز أهداف الأهلي كل من حسين الشحات وطاهر محمد وأحمد عبد القادر ووليد سليمان، بينما سجل بن عيفية هدف ايسترن كومباني الوحيد.

بهذه النتيجة رفع الأهلي رصيده إلى 40 نقطة في المركز الثالث بينما توقف رصيد ايسترن كومباني عند ‏13 نقطة في المركز الـ18 والأخير بجدول الدوري.