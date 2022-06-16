شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى يفرج عن مستحقات اللاعبين قبل مباراة المقاصة بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صرف مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى، برئاسة محمد مصيلحى، مكافأة الفوز على بيراميدز في الجولة 20 من عمر مسابقة الدورى العام لتحفيز اللاعبين للفوز على المقاصة في المباراة المقبلة، المقرر لها يوم 18 يونيو الجارى ضمن منافسات الجولة 22.

واستجابت إدارة الاتحاد السكندرى لطلبات عماد النحاس المدير الفني للفريق بصرف مكافأة بيراميدز وتعديل اللائحة خلال المباريات القادمة لتحفيز اللاعبين للهروب من شبح الهبوط والابتعاد عن منطقه الخطر بجدول الدورى.

وكان النحاس تقدم بطلب بصرف 10 آلاف جنيه لكل نقطة يحصل عليها الفريق السكندر بواقع 30 ألف جنيه عن كل مباراة يحقق فيها الفوز.

ويفتقد الجهاز الفني لفريق الاتحاد السكندرى جهود الأردني عبد الله نصيب في مباراة مصر المقاصة بسبب عدم مشاركته في معسكر القاهرة الذى خاضه الفريق خلال الأيام الماضية بسبب انشغال اللاعب بمشاركته الدولية مع منتخب بلاده.

وأثنى عماد النحاس على معسكر القاهرة ووصفه بالمفيد، حيث نجح خلاله فى علاج بعض الأخطاء الدفاعية، وأصبح الفريق جاهزا بالقوة الضاربة للمباريات المقبلة، واستعاد سيد البلد جهود خالد الغندور وأحمد عادل ميسى وبواتنج وسعيدو سمبورى وهداف الفريق مابولولو.

وأوضح عماد النحاس أنه سيخوض مباراة المقاصة تحت شعار لا بديل عن الفوز حيث تعد هذه المباراة بست نقاط لأنها أمام أحد الفرق المهددة بالهبوط والفوز فيها يمنح الفريق الابتعاد عن مرحلة الخطر، مضيفا أنه سيخصص خلال الأيام القادمة تدريبات خاصة للاعبين يشرح خلالها نقاط القوة والضعف بالمقاصة.