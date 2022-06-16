شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يقترب من حسم صفقة هشام صلاح بـ15 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترب مسئولو النادى الأهلى من إتمام صفقة هشام صلاح ظهير أيمن الفريق الأول لكرة القدم بنادى الاتحاد السكندرى في فترة الانتقالات الصيفية القادمة، لتدعيم الجبهة للمارد الأحمر في ظل تذبذب مستوى محمد هانى.

وكشف مصدر أن مسئولي النادى الأهلى اتفقوا مع نظرائهم في الاتحاد السكندرى على ضم هشام صلاح مقابل 15 مليون جنيه، مؤكدا أن الأيام المقبلة سوف تشهد الإعلان عن إتمام الصفقة بشكل رسمي.

من ناحية أخرى استأنف الفريق الكروى الأول بنادى الاتحاد السكندرى، تدريباته بعد انتهاء معسكر زعيم الثغر بالقاهرة والذى أستمر لمدة أسبوع خاض الفريق خلاله 3 وديات أمام منتخب القاهرة وإنبى و فيوتشر.

وأثنى عماد النحاس المدير الفنى لفريق الاتحاد السكندري على المعسكر ووصفه بالمفيد، حيث نجح خلاله فى علاج بعض الأخطاء الدفاعية، وأصبح الفريق جاهز بالقوة الضاربة للمباريات المقبلة، حيث يستعد سيد البلد لمواجهة مصر المقاصة، يوم السبت المقبل، ضمن مباريات الدوري الممتاز.

واستعاد فريق الاتحاد السكندري، جهود خالد الغندور وأحمد عادل ميسى وبيواتنج وسعيدو سمبورى وهداف الفريق مابولولو، وأوضح عماد النحاس أنه سيخوض مباراة المقاصة تحت شعار لا بديل عن الفوز حيث تعد هذه المباراة بست نقاط لأنها أمام أحد الفرق المهددة بالهبوط والفوز فيها يمنح الفريق الابتعاد عن مرحلة الخطر.

وأضاف عماد النحاس أنه سيخصص خلال الأيام القادمة تدريبات خاصة للاعبين يشرح خلالها نقاط القوة والضعف بالمقاصة.