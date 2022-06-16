شكرا لقرائتكم خبر عن مدحت شلبى: الأهلي مع موسيمانى كان "مطفى".. ومافيش لاعب كتبله حاجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شن الإعلامى مدحت شلبى هجوما على الجنوب أفريقي بيتسو موسيمانى مدرب الأهلى الراحل، بعد الفوز الكبير الذى حققه الفريق الأحمر على إيسترن كومبانى بأربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء الأربعاء على استاد الأهلي we السلام، والمؤجلة من الأسبوع الـ14 ضمن منافسات بطولة الدوري المصري ‏الممتاز.

وقال مدحت شلبى خلال تقديمه برنامج "مساء أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس 2: "الأهلى ارتاح من الزبون وكان مطفى ودلوقتى نوّر ومفيش لاعب كتبله كلمة بعد رحيله لأنهم مكانوش مرتحين معاه".

وأضاف مدحت شلبى: "تحس إن اللاعبين فرحانين وفريش كدة بعد رحيل المغفور له عن الفريق، والأهلى استعاد مستواه الحقيقى والأداء تحسن، وكل لاعب في الملعب عايز يقول مع السلامة يا موسيماني".

وتابع مدحت شلبى: "موسيماني دبح حسام حسن، ومع الوقت هيجيب مستواه الحقيقي، لأنه هداف الدورى مع سموحة، لكن الزبون طفاه لأنه بينزله فى الدقيقة 89 واللاعب كان بيبكى وهو نازل، ومع الوقت هنشوف رأس حربة بجد وكمان يطلع يتكلم عنه فى الإعلام بكلام يموت أى لاعب، لكن النهاردة ما شاء الله بداية حلوة".

وحقق الأهلي فوزا مستحقا على إيسترن كومباني بأربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء الأربعاء على استاد الأهلي we السلام، والمؤجلة من الأسبوع الـ14 ضمن منافسات بطولة الدوري المصري ‏الممتاز، ونجح الفريق الأحمر في الفوز برباعية في أول مواجهة بعد قرار فسخ التعاقد مع بيتسو موسيماني.

أحرز أهداف الأهلي كل من حسين الشحات وطاهر محمد وأحمد عبد القادر ووليد سليمان، بينما سجل بن عيفية هدف إيسترن كومباني الوحيد.

رفع الأهلي رصيده إلى 40 نقطة في المركز الثالث بينما توقف رصيد ايسترن كومباني عند ‏13 نقطة في المركز الـ18 والأخير بجدول الدوري.