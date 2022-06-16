الامارات | اتحاد كلباء يقترب من التعاقد مع السلوفاكي فيليب

شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد كلباء يقترب من التعاقد مع السلوفاكي فيليب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - علمت «الإمارات اليوم» أن شركة اتحاد كلباء لكرة القدم اقتربت بشكل كبير من التعاقد مع اللاعب السلوفاكي فيليب كيج، لتمثيل فريق «النمور» في الموسم المقبل لدوري أدنوك للمحترفين قادماً من نادي الاتفاق السعودي. ووصلت المفاوضات بين الناديين إلى مرحلة متقدمة، واقتربت من النهاية السعيدة، حيث يتوقع أن يوقع اللاعب على كشوف النادي خلال الأيام القليلة المقبلة.

ويلعب فيليب بمركز لاعب الارتكاز، وسبق له اللعب في الدوري النرويجي مع فريق هاوغسوند، وكذلك له تجربة سابقة مع فريق كارديف بالدوري الاسكتلندي وأندية أخرى، إضافة الى اللعب في صفوف المنتخب السلوفاكي عام 2014. وفي سياق متصل اعتمدت شركة اتحاد كلباء مكان إقامة المعسكر التدريبي الخارجي بحيث يكون في النمسا استعداداً لخوض غمار الموسم المقبل لدوري أدنوك للمحترفين.

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