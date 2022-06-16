الامارات | الكشف عن تفاصيل «مقاتلو الشعب» الكوبية اليوم

شكرا لقرائتكم خبر عن الكشف عن تفاصيل «مقاتلو الشعب» الكوبية اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعقد اللجنة المنظمة لبطولة مقاتلو الشعب الكوبية مؤتمراً صحافياً في الرابعة من عصر اليوم، في فندق سيزارز بالاس بلو ووترز دبي، للكشف عن الاستعدادات الخاصة بتنظيم النسخة الثالثة من البطولة التي ستقام يوم السبت المقبل في الفندق ذاته، عقب النجاح الذي واكب النسختين الأولى والثانية التي استضافتها دبي برعاية مجلس دبي الرياضي.

ويتصدر النزال الذي يجمع الكوبي جادير هيريرا وخصمه المكسيكي بابلو روبلز واجهة النسخة الثالثة.

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