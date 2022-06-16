الامارات | 450 مليون يورو القيمة السوقية لأبرز 5 صفقات في سوق الانتقالات الأوروبي

شكرا لقرائتكم خبر عن 450 مليون يورو القيمة السوقية لأبرز 5 صفقات في سوق الانتقالات الأوروبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انطلق سوق الانتقالات الصيفي لكرة القدم الأوروبية بقوة بحدث بارز للغاية حين قرر نجم دورتموند السابق، النرويجي هالاند اللعب لمانشستر سيتي الموسم المقبل في صفقة قدرت قيمتها بـ100 مليون يورو، بينما لم يمضِ وقت طويل حتى انشغل عشاق الكرة في العالم بمصير النجم الفرنسي كيليان مبابي، الذي غير رأيه في اللحظات الأخيرة وقرّر البقاء مع سان جرمان بعقد جديد، حيث تعتبر الصفقة الأبرز والأكثر كلفة من الناحية المالية في أوروبا حتى اليوم.

وخلال الأسابيع التي تلت ظهرت صفقات أخرى، كان أبرزها وأحدثها انتقال الهداف الأوروغوياني داروين نونيز من بنفيكا البرتغالي إلى ليفربول الإنجليزي مقابل 100 مليون يورو، وكذلك بالقيمة نفسها لاعب وسط موناكو الفرنسي تشواميني إلى ريال مدريد، وتعزيز النادي الملكي للدفاع أيضاً بصفقة مهمة بعد ضم الألماني أنطونيو روديغر في صفقة انتقال حر.

وتقدر القيمة السوقية للاعبين الخمسة بنحو 450 مليون يورو، أعلاهم مبابي (160 مليون يورو)، وهالاند (150 مليون يورو)، وذلك بحسب «ترانسفير ماركت» المتخصص في سوق انتقالات اللاعبين، بينما قيمة نونيز 60 مليون يورو، وروديغر 30 مليون يورو، وتشاوميني 50 مليون يورو. 1 النرويجي هالاند.. القطعة الناقصة في هجوم سيتي

يعتبر النرويجي هالاند (21 عاماً) القطعة التي كانت تنقص مدرب مانشستر سيتي، الإسباني غوارديولا لإكمال القوة الهجومية في الموسم المقبل. وأكدت قناة «سكاي سبورت» الإنجليزية، أن صفقة انتقال هالاند من دورتموند إلى سيتي بلغت 100 مليون يورو، بما في ذلك قيمة الشرط الجزائي، ومكافآت الوكيل والامتيازات المقررة للاعب وناديه السابق بحسب العقد. وتبلغ القيمة السوقية لهالاند 150 مليون يورو، ويعتبر أبرز مهاجم شاب في أوروبا مع الفرنسي مبابي. ويبلغ طوله 1.95 متر، وهو سريع للغاية، وهداف من الطراز الأول، إذ سجل 22 هدفاً في 24 مباراة بالدوري الألماني الموسم الماضي. هالاند ونونيز وتشاوميني نجوم شباب، وانتقالهم كلف أندية سيتي وليفربول والريال 100 مليون يورو لكل صفقة.

للإطلاع على الموضوع بشكل كامل، يرجى الضغط على هذا الرابط.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news