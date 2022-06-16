الامارات | «عجمان» يحتفظ بخدمات نجم وسطه ويقطع الطريق على 4 أندية

شكرا لقرائتكم خبر عن «عجمان» يحتفظ بخدمات نجم وسطه ويقطع الطريق على 4 أندية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نجحت إدارة نادي عجمان في تمديد عقد نجم خط وسط الفريق الأول لكرة القدم، بلال يوسف، مدة موسمين، من دون الكشف عن التفاصيل المادية الخاصة بالصفقة. وكان بلال يوسف انضم إلى صفوف عجمان في صيف 2021، قادماً من الفجيرة في صفقة انتقال حر، وبعقد مدته موسم واحد فقط. وكشف اللاعب أن «كلمة من إدارة عجمان كانت كافية له ليقرر الاستمرار في الفريق الذي يشعر بسعادة كبيرة في اللعب له».وكانت أربعة أندية ترغب في الحصول على خدمات بلال يوسف، خلال الانتقالات الصيفية الجارية، إلا أن مسؤولي عجمان نجحوا في الاحتفاظ بخدمات اللاعب، بعد توصية من المدير الفني الصربي غوران.

وقال بلال يوسف إنه كان يضع عجمان أولوية له عن بقية العروض الأخرى، وأن هذا ما سهل كثيراً من مراحل التفاوض التي جرت في سهولة ويسر، بحسب ما أكد. وأضاف اللاعب لـ«الإمارات اليوم»: «كنت متمسكاً بالاستمرار مع عجمان، بعدما قدمت موسماً هو الأروع لي في مسيرتي مع كرة القدم، ومن خلال (البرتقالي) شرفت بالانضمام إلى تشكيلة المنتخب الوطني في بعض الفترات».

وأشار: «لن أبالغ إن قلت إنني لم أناقش العروض التي وصلتني منذ فترة بعدما حصلت على كلمة من إدارة النادي برغبتها في استمراري، صحيح أنني ارتبطت بعجمان لموسم واحد فقط، ولكني أشعر بأنني موجود هنا منذ سنوات، بسبب الأجواء المثالية، سواء على الصعيد الإداري أو الفني أو الجماهيري، ولم يكن من السهل أن أدرك كل هذا وأرحل إلى أي ناد آخر».

وأكمل بلال يوسف بقوله: «لدينا مشروع كبير في عجمان، نخطط له في المستقبل، وأحببت أن أكون جزءاً منه، إذ إن طموح النادي أن يكون موجوداً بين الخمسة الكبار في الموسم المقبل، والمنافسة على بطولتي كأس رئيس الدولة وكأس رابطة المحترفين».

وحول تقييمه لظهور عجمان في الموسم المنصرم، قال: «بشهادة الجميع قدمنا أفضل موسم لـ«البرتقالي»، من حيث الأداء أو حتى النتائج، وعجمان كان يستحق أن يوجد في المركز الخامس أو السادس، لكن النتائج في آخر جولتين لم تخدمنا».

وأضاف: «أتصور أن بقاء غوران سيُسهم في نجاح مشروع عجمان والذي يتحفز له اللاعبين مع الإدارة».

وحول احتياجات عجمان من وجهة نظره للموسم الجديد، أوضح: «أهم ما يحتاج إليه عجمان هو جودة اللاعبين الأجانب، خصوصاً أن الفريق يملك جودة لاعبين مواطنين في جميع المراكز، لكن المؤكد أن وجود خمسة لاعبين على مستوى عال، سيسهم في تحقيق تطلعات النادي، خصوصاً مع دعم جماهير الفريق».

• عجمان يستهدف إنهاء الموسم المقبل بين الخمسة الأوائل.

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