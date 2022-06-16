الامارات | 14 جواداً تحمل آمال الإمارات في ثالث أيام مهرجان «رويال آسكوت»

شكرا لقرائتكم خبر عن 14 جواداً تحمل آمال الإمارات في ثالث أيام مهرجان «رويال آسكوت» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تطارد 14 من صفوة الجياد الإماراتية ألقاب أربعة من أصل الأشواط السبعة التي يتضمنها ثالث أيام مهرجان «رويال آسكوت» البريطاني العريق اليوم، ويعتبر درة سباقات الخيل، الذي استهل الثلاثاء الماضي نسخته 311، ويمتد حتى السبت المقبل، في محفل يضم 35 من أقوى الأشواط، ينافس على ألقابها نخبة خيول المضامير العشبية على الساحة الدولية.

ويجتذب اليوم الثالث 111 من صفوة الجياد عالمياً، تتنافس على ألقاب أشواطه المتضمنة سباق «غولد كب» لخيول «جروب1» الأعلى تصنيفاً عالمياً، ويجري في الشوط الرابع والرئيس من الحفل، ويقام ضمن سلسلة موسم سباق الأبطال البريطاني، يقابلها شوطان لخيول «جروب 2»، وشوط وحيد في فئة «جروب 3»، وشوطان لخيول «التكافؤ».

ويستهل اليوم الثالث في الخامسة والنصف عصراً، بانطلاق شوط السرعة «نورفولك ستيكس» لخيول «جروب 2» لمسافة 1000 متر، في شوط تغيب عنه المشاركات الإماراتية، قبل أن يحمل الشوط الثاني «كينغ جورج الخامس ستيكس» لخيول «هاريتاج هانديكاب» لمسافة 2400 متر، وجود أربعة ممثلين من خيول الدولة، يتقدمها ممثلون من «غودولفين» مع المهر «سيكريت ستيت» بإشراف شارلي آبلبي، والساعي إلى إظهار أدائه المتطور بعد تسجيله انتصارين في مشاركاته الثلاث بعالم السباقات.

ويدفع الشعار الأزرق في هذا الشوط بالمهر «فرانز شتراوس»، بإشراف المدربين جون وثيدي غوسدن، الطامح لانتصاره الثاني في عالم السباقات، فيما تسند بقية الآمال الإماراتية إلى الظفر باللقب على المهر «مندوبي» المملوك لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، وبإشراف المدرب وليام هاغاس، الساعي لانتصاره الثالث على التولي لهذا الموسم، بجانب «إصرار» بشعار «شادويل»، وإشراف المدربين جون وثيدي غوسدن، والذي لم يخرج عن المراكز الثلاثة الأولى في مشاركته الأربع في عالم السباقات، من ضمنها انتصاران آخرهما منتصف الشهر الماضي على مضمار «نيوماركت» البريطاني.

وتواصل الإثارة طريقها نحو الشوط الثالث «ريبلزديل ستيكس»، المصنف ضمن سباقات «جروب 2»، والمخصص للمهرات لمسافة 2000 متر عشبي، في شوط تستند فيه الحظوظ الإماراتية إلى اثنين من المهرات، مع «مقدامة» بشعار «شادويل» وإشراف المدرب روجير فاريان، التي لم تخرج عن المراكز الثلاثة الأولى في مشاركاتها الثلاث بعالم السباقات، من ضمنها استهلال مسيرتها يناير الماضي، بالفوز على الأرضية الاصطناعية لمضمار «ويلفرهامبتون» البريطاني.

وتدفع «غودولفين» في هذا الشوط بمهرة الإنتاج المحلي «لايف أوف دريمز»، بإشراف المدرب شارلي آبلبي، بعد أن قدمت أداء لافتاً في ظهورها الأولى بمضمار «نيوبري» أبريل الماضي، حيث حققت الفوز دون عناء في سباق للخيول المبتدئة على مسافة 2000 متر ذاتها، قبل أن تحل الشهر الماضي وصيفة في سباق «موسيدورا ستيكس» لخيول «جروب3» في مضمار يورك. وتغيب خيول الإمارات عن الشوط الرابع، قبل أن يحمل الشوط الخامس «بريتانيا ستيكس» لخيول «هانديكاب» لمسافة 1600 متر عشبي، مشاركة ستة من خيول الإمارات، يتقدمها المهر غير المهزوم «يونافيس» المملوك لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، وإشراف المدرب وليام هاغاس.

وتدفع «غودولفين» في هذا الشوط باثنين من ممثليها بإشراف المدرب شارلي آبلبي، وهما «كينغ أوف تايم» الطامح للحفاظ على سجله الخالي من الهزائم، و«ترانكل نايت» الساعي للفوز الرابع على التوالي.

ويدخل دائرة المنافسة على اللقب «سيناراوند» المملوك لسعيد سهيل، وبإشراف المدربين جون وثيدي غوسدن، وذلك بعد أدائه اللافت الأسبوع الماضي، وفوزه في سباق «اليوبيل البلاتيني لملكة بريطانيا» الذي جرى على الأرضية الاصطناعية لمضمار «تشيلمسفورد». كما تدفع «شادويل» بكل من «ربحي» بإشراف ماركوس تريغون، و«ونيس» بإشراف تشارلز هيلز.

«غودولفين» في مهمة «باكنغهام بالاس ستيكس»

ينشد فريق «غودولفين» العالمي، حصد اللقب الأول تاريخياً في سباق «باكنغهام بالاس ستيكس»، حين يدفع باثنين من صفوة خيوله للمنافسة على لقب الشوط السابع والختامي المخصص لخيول «هانديكاب» لمسافة 1400 متر.

ويستند مدرب «غودولفين» شارلي آبلبي إلى كل من «سايلنت فيلم» صاحب الانتصارات الأربعة في مشاركاته السبع في عالم السباقات، من ضمنها إهداء الشعار الأزرق فبراير الماضي انتصاراً أول في سباق «كأس الصخير» بالبحرين. كما يتكل آبلبي، على خدمات «باث أوف ثندر» على خلفية الأداء القوي الذي قدمه الشتاء الماضي في «كرنفال كأس دبي العالمي» في مضمار ميدان، من ضمنها فوزه مطلع العام بلقب بطولة «زعيبل مايل».

• خيول الإمارات تنافس بقوة اليوم على ألقاب الأشواط: الثانية والثالثة والخامسة والسابعة.

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