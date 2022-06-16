الامارات | عبدالله سالم: «أنكل» ماجد ناصر سبب حبي لحراسة المرمى والوصل

شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالله سالم: «أنكل» ماجد ناصر سبب حبي لحراسة المرمى والوصل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أبدى حارس المرمى، عبدالله سالم ناصر، سعادته بالانضمام إلى صفوف نادي الوصل بداية من الموسم المقبل، قادماً من نادي الفجيرة في صفقة انتقال حر، لافتاً إلى أن عمه ماجد ناصر، حارس المرمى السابق لـ«الإمبراطور»، وحارس شباب الأهلي، من أبرز أسباب اختياره للعب في مركز حراسة المرمى، إلى جانب عشقه للوصل منذ الصغر.

وقال عبدالله سالم (23 عاماً) لـ«الإمارات اليوم» إنه فخور بانضمامه إلى الوصل، مشدداً على أنه حقق حلمه باللعب في صفوف «الفهود»، مؤكداً أنه فريقه المفضل لاعتبارات عدة.

وأوضح: «لا شك أن عمي ماجد ناصر لعب دوراً كبيراً في ارتباطي الوثيق بنادي الوصل منذ الصغر، خصوصاً عندما كان يلعب في صفوف الفريق قبل انتقاله إلى شباب الأهلي، بينما على الجانب الآخر جمهور الوصل من العوامل المهمة التي تجذب أي فرد لتشجيع الفريق، وتحفز أي لاعب للانضمام إلى صفوفه، إذ إن الجمهور الوصلاوي لديه خصوصية بعشقه الكبير للنادي في جميع الأوقات والظروف المختلفة».

وأضاف: «ماجد ناصر هو مثلي الأعلى، ولقد حبّب إليّ كرة القدم وحراسة المرمى، وأتمنى أن أكون عند حسن ظن إدارة نادي الوصل وجمهور (الأصفر) بأن أقدم مستوى جيداً، وأن أساعد الفريق على تحقيق الانتصارات في الموسم المقبل».

وأشار إلى أنه لم يحتاج إلى التفكير في قبول عرض الوصل، وقال: «رغبة الوصل في التعاقد معي جعلتني أوافق على الفور، لأن هذا، كما ذكرت، هو حلم حياتي بأن أرتدي قميص (الإمبراطور)، خصوصاً أنه من أبرز الأندية في الدولة، ويعد خطورة كبيرة جداً في مسيرتي، إذ أتمنى أن أكون على قدر المسؤولية الملقاة على عاتقي، وأن يكون انضمامي إلى الوصل طريقي لاستدعائي مستقبلاً للمنتخب الوطني».

أما بالنسبة إلى تأثير انضمامه مع شقيقه ناصر سالم إلى الوصل، فقال: «بالتأكيد حافز كبير أن أنضم مع شقيقي إلى الوصل، إذ سنقدم كل ما لدينا حتى نثبت استحقاقنا للحصول على هذه الفرصة المهمة في مسيرتنا». وأكد عبدالله سالم أن استعدادات الوصل للموسم المقبل تبشر بظهور الفريق بشكل جيد، وقال: «هناك حالة رائعة يعيشها النادي في الوقت الحالي من ناحية الاستعدادات التي تقوم بها الإدارة، وهذا الأمر يحفز اللاعبين على تقديم أفضل ما لديهم».

في المقابل، أبدى سعادته بانضمام عمر عبدالرحمن إلى الوصل، وقال: «التعاقد مع نجم المنتخب الوطني عمر عبدالرحمن يعد إضافة كبيرة للفريق، إذ إنه أفضل لاعب يمتلك مهارة في الإمارات، ووجوده سيسهم في تحسن أداء الفريق بالتأكيد، لما يمتلكه من إمكانات رائعة».

وختم تصريحاته بقوله: «أتوجه بالشكر إلى إدارة نادي الفجيرة على موافقتها على انتقالي إلى نادي الوصل، وإلى جميع اللاعبين، وأتمنى التوفيق لـ(الذئاب) في المرحلة المقبلة، كما أتوجه بالشكر إلى إدارة (الإمبراطور) على ثقتها بإمكاناتي، وأعد الجميع بأن أقدم كل ما لديّ، وأن أتمسك بهذه الفرصة جيداً».

جمهور الوصل يلعب دوراً إيجابياً

أشاد حارس المرمى عبدالله سالم ناصر بجمهور الوصل، وقال: «الجمهور الوصلاوي سيلعب دوراً كبيراً في ظهور الفريق بشكل جيد، ومن جانبي أشعر بسعادة كبيرة بأنني سأنال فرصة اللعب أمام جمهور (الإمبراطور)، خصوصاً أنه يتميز بدعمه الدائم اللاعبين، وتأثيره الإيجابي في ظهورهم بشكل جيد».

• «أتمنى أن يكون انضمامي إلى الوصل طريقي لاستدعائي مستقبلاً للمنتخب».



• انضمام شقيقي ناصر إلى الوصل يمثل حافزاً كبيراً لتقديم كل ما لدينا.

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