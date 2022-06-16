الامارات | الحمرية يقرر إقامة المعسكر الصيفي في مصر

شكرا لقرائتكم خبر عن الحمرية يقرر إقامة المعسكر الصيفي في مصر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف رئيس مجلس إدارة نادي الحمرية جمعة الشامسي، أن الفريق الأول لكرة القدم قرر إقامة المعسكر الصيفي تحضيراً للموسم المقبل لدوري الهواة في مصر في الأول من أغسطس المقبل.

وقال الشامسي لـ«الإمارات اليوم»: «ستكون مدة المعسكر 21 يوماً، وتتضمن خوض أربع إلى خمس مباريات ودية. وقال إن مكان وتوقيت المعسكر تما بالتنسيق بين اللجنة الفنية في النادي والجهاز الفني للفريق الأول.

وكان الحمرية تعاقد مع المدرب التونسي طارق الحضيري لقيادة الفريق ولتحقيق الهدف الرئيس بالصعود إلى المحترفين في الموسم المقبل.

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