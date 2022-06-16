الامارات | افتتاح مواقع تدريبية جديدة لمدارس السيتي في دبي وأبوظبي

شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح مواقع تدريبية جديدة لمدارس السيتي في دبي وأبوظبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - زاد عدد اللاعبين الناشئين في مدارس السيتي لكرة القدم في الإمارات مع ختام الموسم التدريبي 2021-2022، إلى 2300 لاعباً شاركوا في الحصص التدريبية خلال الموسم لتطوير مهاراتهم الكروية وصقلها على أرض الملعب. وأعلن المسؤولون عن إطلاق ثلاثة مواقع تدريبية إضافية في أبوظبي ودبي لموسم 2022-2023 الذي تنطلق أنشطته يوم 15 أغسطس.

وقال بيان صحافي: «تتيح المواقع الجديدة الفرصة للمزيد من الفتيان والفتيات من هواة رياضة كرة القدم ممن تتراوح أعمارهم بين ثلاثة و18 عاماً لتعلم أساسيات اللعبة اعتماداً على فلسفة أكاديمية السيتي لكرة القدم في مدينة مانشستر».

وتفتح المواقع الجديدة في كل من أكتف مدينة مصدر في أبوظبي، ومدرسة هارتلاند إنترناشيونال دبي، ومدرسة نورد أنجيلا الدولية دبي.

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