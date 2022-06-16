الامارات | منتخب الدرّاجات يغادر إلى الهند

شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الدرّاجات يغادر إلى الهند والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - غادر مساء أمس منتخب الدرّاجات إلى الهند، للمشاركة في البطولة الآسيوية للمضمار، التي تقام خلال الفترة من 18 إلى 22 الجاري، وهي البطولة التي يشارك فيها المنتخب بثلاثة لاعبين ولاعبتين، بهدف المنافسة على ميدالية آسيوية جديدة في الموسم الحالي.

وأكد الأمين العام للاتحاد، ياسر الدوخي، لـ«الإمارات اليوم» أن المنتخب يغادر بطموح المنافسة على ميدالية آسيوية جديدة، خصوصاً في ظل وجود خبرات بالمنتخب، أمثال: يوسف ميرزا وأحمد المنصوري، اللذين سبقا لهما الفوز من قبل بميداليات آسيوية.

وقال إن بعثة المنتخب تضم عضو مجلس الإدارة خلود الظاهري رئيس وفد، وحمد الطنيجي إداري المنتخب، وعبدالله سويدان مديراً فنياً، وأحمد معيوف فني درّاجات، والمدلك جون، وتضم البعثة كلاً من اللاعبين: يوسف ميرزا، أحمد المنصوري، سيف معيوف، شيخة عيسى، وهدى حسين.

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