الامارات | مباريات اليوم

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شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليوم والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - الدوري الأرجنتيني
روزاريو - غودي كروز 02:00
أرجنتينيوس - إندبندينتي 02:00
الدوري البرازيلي
بوتافوغو - ساوباولو 23:00
بالميراس - غويانينسي 01:00
آفاي - فورتاليزا 02:00
الدوري المغربي
الرجاء - الوداد 20:00
بركان - الجديدي 22:15
الجيش - أكادير 00:30
الدوري العراقي
الصناعة - النفط 18:00
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