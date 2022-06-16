شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 15/ 6/ 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية، اليوم، الأربعاء، الموافق 15/ 6/ 2022 العديد من الأحداث الهامة، جاء فى مقدمتها، الأهلى يهزم ايسترن كومبانى 4 / 1 ويواصل الزحف نحو مقدمة الدورى، وبوميل يظهر فى الترشيحات لقيادة منتخب مصر .. وأصوات تنادى بعودة كيروش.

الأهلي يهزم إيسترن كومباني برباعية فى أول مواجهة بعد رحيل موسيماني

حقق الأهلي فوزا مستحقا على إيسترن كومباني بأربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء الأربعاء على استاد الأهلي we السلام، والمؤجلة من الأسبوع الـ14 ضمن منافسات بطولة الدوري المصري ‏الممتاز، ونجح الفريق الأحمر في الفوز برباعية في أول مواجهة بعد قرار فسخ التعاقد مع بيتسو موسيماني.

بوميل يظهر فى الترشيحات لقيادة منتخب مصر .. وأصوات تنادى بعودة كيروش

تنادي أصوات داخل اتحاد الكرة بعودة البرتغالي كارلوس كيروش لتولي المسئولية الفنية للمنتخب خلال الفترة المقبلة، في ظل وجود اقتناع بامتلاكه مشروع لتطوير الكرة المصرية.

طارق حامد ينشر مستندات حصوله على إذن بالسفر من الزمالك.. صور

نشر طارق حامد لاعب وسط فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، مستندات حصوله على إذن مسبق من إدارة نادى الزمالك، بالسفر إلى ألمانيا من أجل الخضوع لبرنامج علاجى.

اتجاه لتعيين مدير فنى أجنبى لاتحاد الكرة.. ومساعدين مصريين

يتجه مسئولو اتحاد الكرة لتعيين مدير فني أجنبي لاتحاد الكرة لوضع خطة طويلة الأمد لتطوير الكرة المصرية، ومن المقرر أن يتم تعيين مساعدين مصريين للخبير الأجنبي لمساعدته في مهمته حال الوصول معه لإتفاق رسمي، هذا رغم تصريحات مسئولو اتحاد الكرة أن الجبلاية تعانى من ازمة مالية ما صعب التعاقد مع مدير فنى يخلف كيروش لذا تم اختيار إيهاب جلال.

الزمالك يتواصل مع سيف الجزيرى لتحديد موعد عودته للقاهرة

تواصل الجهاز الإداري للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مع التونسي سيف الدين الجزيري لاعب الأبيض لترتيب عودته إلى القاهرة بعد الإنتهاء من مشاركته مع منتخب تونس في بطولة طوكيو الدولية الودية.

جمال علام يناقش خطة تطوير الكرة المصرية فى اجتماع الغد

يناقش جمال علام، رئيس اتحاد الكرة، خطة تطوير الكرة المصرية في اجتماع مجلس الإدارة غدا والذى سيتطرق للعديد من الأزمات والمشاكل التي واجهت مجلس الإدارة خلال الفترة الماضية.

محمد عواد يقترب من حراسة عرين الزمالك فى قمة الدورى أمام الأهلى

يقترب محمد عواد، حارس مرمى فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، من حراسة عرين فريقه خلال مواجهة الأهلى المقرر لها يوم الأحد المقبل، على استاد السلام، ضمن منافسات الجولة 20 من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

فيريرا يخصص وحدة تدريبية للاعبى الزمالك الأساسيين.. وجمعة ونيمار يشاركان فى المران

خصص البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، وحدة تدريبية خاصة للاعبين الذين شاركوا في مباراة الداخلية الأخيرة في كأس مصر.

الصربى ميودراغ مديراً فنياً لسلة الاتحاد السكندرى

نجح مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى برئاسة محمد مصيلحي في التعاقد مع الصربي ميودراغ بيريسيك المدير الفني لفريق المنستيري التونسي، لقيادة زعيم الثغر في الموسم الجديد حيث توجه محمد مصيلحى في رحلة سريعة لدولة تونس وأتم الاتفاق مع " ميودراغ " .

عامر حسين: الموسم الجديد ينطلق مطلع أكتوبر والنسخة القادمة من الرابطة ستقام أثناء كأس العالم